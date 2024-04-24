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返回在即 神舟十七号航天员在中国空间站送上航天日祝福

2024年04月24日18:03 | 来源：新华网
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　　新华社酒泉4月24日电（记者李国利、高蕊）第九个“中国航天日”到来之际，神舟十七号航天员乘组在400公里高空的中国空间站，通过视频祝福伟大祖国繁荣昌盛，祝福航天事业蒸蒸日上。

　　指令长汤洪波说：“54年前的今天，我国第一颗人造地球卫星发射成功，《东方红》乐曲响彻寰宇，吹响了中国人探索浩瀚太空的号角。”

　　从“神舟”往返到“天宫”建成，从“嫦娥”探月到“祝融”探火，一项项事业，不断创造出中国航天的新奇迹，一次次飞跃，不断刷新着中国航天的新高度。“一代代航天人自信自强，接续奋斗，实现了中华民族千年飞天梦想。”唐胜杰说。

　　神舟十七号航天员乘组太空出差已5个多月，计划于4月30日返回东风着陆场。在轨工作期间，神十七乘组共开展了84项空间应用在轨实（试）验，生成了60余种200多个各类样品，涉及空间生命科学与生物技术、航天医学、空间材料科学等多个领域。江新林说：“作为伟大事业的接棒者，我们向开创‘两弹一星’伟业的老一辈航天人致敬，向续写辉煌的新时代奋斗者、攀登者致敬，向所有为航天事业默默奉献的功臣们致敬。”

(责编：袁勃、赵欣悦)
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