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太湖防总预筹部署今年水旱灾害防御

2024年04月24日19:28 | 来源：人民网
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人民网北京4月24日电 （欧阳易佳）据水利部消息，4月23日，太湖防总召开2024年工作会议，总结2023年太湖流域水旱灾害防御工作成效，分析研判今年汛情旱情形势，安排部署太湖流域及东南诸河水旱灾害防御工作。

太湖防总总指挥、江苏省省长许昆林表示，当前太湖流域正从南到北进入汛期，要立足防大汛、抢大险、救大灾，切实做深做细做实各项防御措施，坚决守紧守牢水旱灾害安全底线。要抢抓时间推进风险隐患排查整治、病险工程除险加固、水毁工程修复进度，牢牢把握防汛救灾主动权；要针对性地落实特大暴雨洪涝等临灾应对举措，系统推进城市防洪排涝治理，细化水库塘坝安全管理措施，强化监测预警、动态巡查和网格化管理，健全临灾预警“叫应”机制；要完善各类防汛抗旱应急预案，组织开展预案推演和实战演练，夯实水旱灾害防御工程基础，加快推进数字孪生流域建设，以信息化手段提升防汛决策科学化水平；要把责任贯穿到“防、减、救”全过程各环节，以务实举措和过硬作风，全力保障太湖安澜，奋力夺取太湖流域防汛抗旱工作全面胜利。

水利部副部长陈敏表示，太湖流域片是我国产业最集中、人口最密集、经济最发达的地区之一，关乎全国经济社会发展大局，守住水旱灾害防御底线不容有失。要抓紧抓细抓实各项防御工作，切实保障流域片防洪安全和供水安全。一是全面压实防御责任，确保各项防御措施落实到位；二是完善防御工作体系，提升水旱灾害防御能力；三是强化水工程联合调度，统筹防洪排涝，最大程度发挥水工程防洪减灾效益；四是加快水利工程建设，构筑坚实稳固的水利工程防线；五是落实关键环节措施，确保人员安全和工程安全；六是做好水资源统一调度，保障城乡供水安全和水生态安全。

(责编：方经纶、高雷)
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