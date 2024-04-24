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《报告》显示：我国钒钛产业市场发展前景广阔

2024年04月24日19:41 | 来源：人民网
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人民网北京4月24日电 （记者杜燕飞）国家钒钛产业联盟日前发布的《中国钒钛产业发展报告（2024）》（以下简称《报告》）显示，我国钒钛产业规模产量优势明显，产业发展取得新进展。随着我国航空航天发展、能源领域规模化应用以及新领域需求增加，钒钛产业将迎新发展机遇。

《报告》指出，2023年，我国钒产量16.2万吨，约占全球的68%；我国海绵钛产量22万吨，约占全球产量的68%；钛材产量达到18万吨左右，占全球产量的70%；钛白粉产量420万吨，占全球的60%。

《报告》显示，2023年，我国钛材产量延续增长态势，关键设备国产化加速实现，真空熔炼设备超过80台，总产能达到30万吨，国产锻造设备进入万吨级时代；攀钢实现用国产钛精矿规模化生产高端海绵钛，宝钛集团钛材加工量达到3.59万吨产量，成为全球最大的钛加工企业。2023年，我国海绵钛进口较2022年减少98.82%，钛材出口较2022年增长204.08%，规模接近3万吨；钛白粉出口164.16万吨，占总产量比重为39%。

“依托我国超大规模的资源储量、产能产量和市场需求，我国钒钛产业构建了独特优势，具有自主可控的产业链供应链，超强韧性的产业生态。”国家钒钛产业联盟常务副秘书长吉广林表示，作为不可替代的战略材料，航空航天、国防军工等领域为我国钒钛产业提供了市场。能源领域应用的规模化增加，也为钒钛特别是钒带来机遇，预期3年至5年，钒在储能领域的应用将超越在钢铁领域的应用。在突发性应用领域，随着钛合金批量进入电脑、通讯用品和消费电子一体化信息家电产业等3C领域材料，为钒钛产业打开了更大市场空间。

(责编：方经纶、高雷)
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