新华社酒泉4月24日电 长征二号F遥十八运载火箭24日下午按计划完成推进剂加注，目前酒泉卫星发射中心载人航天发射场已经准备就绪，确保神舟十八号航天员顺利出征太空。

火箭推进剂加注工作，是发射场最后阶段最具风险和挑战的一项工作。加注前，酒泉卫星发射中心推进剂保障系统工作人员对四氧化二氮等多种燃料共数十项指标进行化验，每项指标至少进行3次以上平行试验，确保化验数据准确可靠。

“我们始终秉持严慎细实的作风坚守质量底线，绝不让火箭带一滴不合格推进剂上天。”酒泉卫星发射中心童伟说。

火箭推进剂加注最重要的是精准无误、安全可靠。“加注量控制要精准，既要满足火箭工作使用要求，还要保证推进剂利用率最大化。”酒泉卫星发射中心王学武介绍说。

近年来，发射场对地面设施设备开展“数智化建设”，通过布设传感系统，实时获取地面设施设备状态信息，实现了加注、发射时段的全时信息采集、全要素态势显示。

“火箭加注时段产品状态、人员动态、塔架温湿度等信息可实现全景式展示。”发射场信息中心负责人胡永刚说，后续，发射场还将引入加注管廊智能机器人开展危险环境自主巡检、配电室状态快速自动检测等技术。

根据计划，神舟十八号载人飞船将于4月25日20时59分发射升空。随着发射窗口临近，气象系统加密天气会商、加强危险天气监测，运用发射场自主研发的逐时气温预报系统和高空风分层预报系统，重点做好火箭加注逐时气温预报、发射窗口地面天气和高空风预报。

目前，发射场已经完成了航天员乘组相关物品装船，以及飞船发射状态的设置和确认。（黄一宸、钱国龙、安莲）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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