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商务部回应欧盟突击检查中国企业在欧办公室

2024年04月24日22:37 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月24日电 商务部贸易救济局负责人24日就欧盟突击检查中国企业在欧办公室答记者问时表示，敦促欧方立即停止和纠正错误做法，为各国企业在欧投资经营提供开放、公平、公正、非歧视性的环境。

　　中方注意到，欧盟委员会于4月23日突袭在欧中资企业办公场所，以所谓企业接受外国补贴为名进行检查。这是2024年2月以来，欧方接连发起的第5起补贴调查，全部指向中国企业，也是第一次进行现场搜查。中国业界对此感到十分震惊、强烈不满。

　　中方认为，欧委会未作事先通知，未作立案通告，就直接突袭企业正常办公场所，扣留企业运营设备，违反了正当程序原则，干扰了正常的市场公平竞争秩序，严重损害了所有外国企业在欧运营信心，凸显了欧盟营商环境的进一步恶化，并向所有在欧经营的外国企业传递出极其负面的信号。中方对此表示严正关切和强烈反对。

　　欧方在近期进行的一系列相关调查中，目标指向明显，滥用规则程序，将调查工具武器化，是以所谓的公平竞争之名扭曲公平竞争环境的保护主义行为。中方敦促欧方立即停止和纠正错误做法，为各国企业在欧投资经营提供开放、公平、公正、非歧视性的环境。中方将密切关注欧方后续动向，并采取一切必要措施，坚决维护中国企业的正当权益。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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