中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会理论学习中心组

走中国特色金融发展之路，既要有正确的立场、思想和战略，也要有正确的策略和方法。稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。“金融活，经济活；金融稳，经济稳”，做好金融工作更要坚持稳中求进。

一、坚持稳中求进工作总基调具有重大深远意义

坚持稳中求进工作总基调作为中国特色金融发展之路的基本要义之一， 具有深厚的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑。

这是金融事业取得历史性成就的宝贵经验。改革开放40多年来，我国保持了经济快速发展、社会长期稳定，没有发生金融危机，这在全球大国中是唯一的。我们发挥社会主义制度优势和各种有利条件，坚持循序渐进、摸着石头过河、试点先行，稳步深化金融改革开放；坚持预防为先、标本兼治、稳妥有序、守住底线，有效防范化解金融风险，促进经济平稳健康发展。

这是中国特色社会主义政治经济学理论的创新传承。党的十八大以来，习近平总书记坚持运用马克思主义政治经济学基本原理，在深刻洞察国内外经济发展大势的基础上，围绕坚持稳中求进工作总基调发表了一系列重要论述，成为习近平经济思想方法论的有机构成。金融发展坚持稳中求进工作总基调，是我们党成功领导经济工作的理论传承和发展，是我们党对中国特色社会主义金融本质和规律的科学认识。

这是全面把握和统筹“两个大局”的现实需要。从国内看，党的二十大确立了新时代新征程党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。金融系统使命在肩，责无旁贷。从国际看，世界百年未有之大变局加速演进，国际金融市场波动加剧，动荡源和风险点增多，外部环境的不稳定性、不确定性上升。这都要求金融工作统筹发展和安全，绝不能掉以轻心、犯颠覆性错误，在稳的基础上审时度势、趋利避害，创造条件稳步前行，努力在危机中育新机、于变局中开新局。

二、准确把握稳中求进工作总基调的科学内涵

坚持稳中求进工作总基调蕴含着深刻的马克思主义哲学思想，体现了事物发展的辩证统一关系。

“稳”是大局和基础，该稳的要稳住。如果金融搞不好，甚至爆发金融危机，那么经济发展必然受到重挫。金融工作必须坚持稳字当头，大方向要稳，方针政策要稳，战略部署要稳，宏观调控、金融发展、金融改革、金融监管、风险处置等都要稳，金融政策的收和放不能太急，防止大起大落，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

“进”是方向和动力，该进的要进取。金融发挥着媒介交易、配置资源、发现价格、管理风险等重要功能，金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。稳不是不作为，不是机械求稳，而是要在稳住基本态势中不断解决问题、不断前进，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，牢牢掌握金融改革发展工作战略主动，增强发展韧性，以金融高质量发展助推经济高质量发展。

“稳”和“进”辩证统一，需要一体把握。不稳难有进，有进才有稳。要统筹兼顾稳和进，以稳求进、以进固稳。在把握好平衡、时机的前提下奋发有为，处理好局部和全局、当前和长远、重点和非重点的关系。尊重金融客观规律和实际，既反对冲动蛮干、急于求成，又反对消极应对、不思进取。坚持先立后破，该立的要积极主动立起来，该破的要在立的基础上坚决地破，用科学合理的新机制打造金融发展新动能。

三、将稳中求进工作总基调在金融实践中落实到位

坚持稳中求进工作总基调，体现了以习近平同志为核心的党中央领导金融工作的娴熟能力和高超智慧。我们要坚持党中央对金融工作的集中统一领导，一体理解、把握、落实“防风险、强监管、促发展”，实现更周全的“稳”与更高质量的“进”的良性互动。

防风险要在稳定大局的前提下把握时度效。防范化解金融风险，事关国家安全、发展全局、人民财产安全，是实现高质量发展必须跨越的重大关口。要坚持“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针，把握好权和责、快和稳、防和灭的关系。稳慎周全、妥处存量，不能养痈遗患，也不能引发处置风险的风险。以进促稳、严防增量，切实加强风险源头管控，按照“四早”原则，举一反三尽快扎紧制度“篱笆”，绝不能小事拖大、大事拖炸。

强监管要在完善制度的前提下切实动真、碰硬、亮剑。金融监管是防控金融风险、治理金融乱象、规范金融秩序的关键性制度设计。要加快填补监管制度空白，加强监管协同，落实兜底监管责任，实现金融监管全覆盖。全面强化“五大监管”，坚决扭转重发展、弱监管和风险击鼓传花、捂盖子的积弊。监管、对监管的监管都要“长牙带刺”，发现问题坚决亮剑。处理好加强金融监管和金融创新的关系，金融创新是要搞的，但不能乱创新，不能搞偏离实体经济需要、规避监管的“创新”。要加强对金融创新的风险评估，不行的坚决不能搞。

促发展要在坚守根本的前提下推进稳增长、调结构、提质效。服务实体经济是金融的天职，如果金融热衷于自我循环、自我膨胀，就会成为无源之水、无本之木。要围绕实施好稳健的货币政策，强化政策协同，支持稳预期、稳增长、稳就业，为经济社会发展营造有利的货币金融环境。围绕做好“五篇大文章”，统筹做好“加减法”，提高金融资源配置效率，优化资金供给结构，避免资金沉淀空转。围绕中国特色现代金融体系“六大支柱”建设，推动各类金融机构坚守初心、回归本源、做优主业、做精专业，切忌好高骛远、盲目跨界、无序扩张。

实干为要，行胜于言。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持稳中求进工作总基调，稳扎稳打、善作善成，锚定建设金融强国目标，扎实推动金融高质量发展，为奋力开拓中国特色金融发展之路作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年04月25日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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