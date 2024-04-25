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原标题：北京经开区举办全球“新药智造”合作伙伴大会

4月21日，以“亦企远航 耀动未来”为主题的2024北京经开区全球“新药智造”合作伙伴大会在北京举行。大会由北京经开区管理委员会主办，北京亦庄国际生物医药投资管理有限公司承办。

大会重点对《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024）》进行专题解读，并聚焦“如何加速推进国产创新药械发展”“如何实现‘三医联动’落地做实”两大主题设置圆桌论坛。

日前，北京市医疗保障局等九部门联合发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024年）》（以下简称《措施》），从创新药械研发、临床实验、审评审批、生产制造、流通贸易和临床应用等8个方向提出32条举措。会上，北京市医疗保障局有关负责人就关键举措进行深入解读，聚焦企业在研发创新、药械审批等实操过程中密切关注的问题逐一解惑。

“《措施》一经发布，北京经开区管委会立即向有代表性的生物医药企业发送调研问卷，征集企业对《措施》的百余条意见建议，汇总后第一时间向市级层面集中反馈，并邀请市医保局等多个部门有关负责人与企业面对面交流。”北京经开区有关负责人表示，“《措施》与经开区医药产业政策体系叠加，将成为推动区内医药企业高质量发展的‘强引擎’，有效吸引大批创新型企业入驻，鼓励引导一批企业智慧化转型。”

如何优化具体药械品种审评流程以提高审批效率？创新药械出海如何实现关键突破？创新药械进入医保或集采后，企业如何定价以确保产品的竞争力和利润……在大会高端对话环节，与会嘉宾围绕《措施》的多项细则、行业痛点破题之道以及如何加快推动医药健康产业转型升级展开讨论，共探“新药智造”未来之路。

“北京经开区在2023年初提出打造‘新药智造’产业高地目标后，率先在区内建立创新服务站，目前已正式开展政策咨询、前置评估等工作。”北京经开区有关负责人表示。

(责编：申佳平、陈键)

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