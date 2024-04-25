崔爽

原标题：2024年度5G轻量化贯通行动启动

记者4月22日获悉，为加快推进5G轻量化（RedCap）商用进程，打通5G RedCap标准、网络、芯片、模组、终端、应用等关键环节，近日，工业和信息化部印发通知，部署开展2024年度5G轻量化（RedCap）贯通行动。

行动具体包括七方面重点工作，分别为标准筑基，实现5G RedCap技术标准贯通；网络先行，完成5G RedCap网络贯通；能力升级，加快5G RedCap芯片模组贯通；产品丰富，推动5G RedCap终端贯通；示范带动，强化5G RedCap应用场景贯通；安全护航，促进5G RedCap安全能力贯通；强化保障，确保5G RedCap全面贯通。

5G RedCap是国际标准组织3GPP（第三代合作伙伴计划）定义的一种5G技术。它通过减少终端带宽、收发天线数量、降低调制阶数等方式，降低终端成本和功耗，有利于5G商用网络的规模普及和落地应用。业界初步估算，轻量化技术可使5G终端复杂度和成本下降50%—65%。2022年6月，RedCap在3GPP R17阶段实现标准冻结。

去年10月16日，工业和信息化部发布《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》，提出到2025年，全国县级以上城市实现5G RedCap规模覆盖，连接数实现千万级增长。

根据相关部署，此次贯通行动将积极推进5G RedCap标准进程，2024年9月前完成基于3GPP R17版本的5G RedCap行业标准制定，构建涵盖基站、终端、通用模组等设备的全系列测试标准体系。开展面向R18版本5G RedCap演进技术研究，推动5G RedCap技术持续演进。在网络能力建设方面，鼓励重点城市已建5G基站完成5G RedCap升级，新建5G基站支持5G RedCap，2024年12月前实现超100个地级及以上城市城区连续覆盖，并按需向县城城区延伸覆盖，满足可穿戴设备、智慧汽车等移动场景的应用需求。在终端产品研发方面，围绕工业网关、摄像头、自动导引运输车等推出超100款产品，满足电力、工业、安防等领域的应用需求。着力突破5G RedCap在智能手表等消费类电子产品和车载终端设备的研发创新。

据悉，各运营商正积极推动5G RedCap应用创新和商用部署。中国移动支持5G RedCap的5G基站总规模已超10万个，覆盖全国52个城市，实现城区连续覆盖，今年将持续扩大部署规模，实现全国县级市以上连续覆盖。中国电信日前联手中国联通在浙江、贵州、广东、河南、上海等5省市现网环境下完成全频段、全制式、全场景5G RedCap商用验证，启动百城规模商用进程。

(责编：申佳平、陈键)

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