付毅飞

原标题：首届“中国－拉美和加勒比国家航天合作论坛”举行

首届“中国－拉美和加勒比国家航天合作论坛”4月24日在湖北武汉开幕。

论坛由中国国家航天局和湖北省人民政府共同主办，外交部协办。湖北省委书记王蒙徽、国家航天局局长张克俭致辞，湖北省委副书记、省长王忠林主持论坛开幕式。洪都拉斯科技创新部部长卡斯蒂略宣读拉共体轮值主席国洪都拉斯总统卡斯特罗贺信，委内瑞拉部长理事会副主席、科技部部长希门尼斯宣读委内瑞拉总统马杜罗贺信。

拉美和加勒比地区是航天领域的重要力量。中国与拉美国家已开展长期、全面、务实的合作，涵盖了空间基础设施、深空探测与空间科学、航天产业链、外空全球治理和人才培养等多个方面。主论坛发布了《武汉宣言》——航天助力构建携手共进的中拉命运共同体。中国国家航天局与拉美和加勒比国家航天机构代表从7方面发出共同倡议，包括分享空间科学技术与应用、空间教育与培训、空间产业解决方案等，构建数据共享服务平台助力《联合国气候变化框架公约》实现，推动航天人才教育与培训合作，分享月球及深空探测项目合作机遇、月球样品及数据研究机会，鼓励航天机构、企业开展航天合作，维护公正、合理的外空全球治理，利用中拉航天合作论坛联络渠道保持密切协调沟通。

此外，在主论坛上，中拉航天机构代表围绕加强战略对接和项目合作主题分别作主旨报告，共商以高质量空间合作推进中拉经济社会可持续发展；将围绕月球及深空探测、空间科学、对地观测技术及应用、卫星研制及发射服务等主题举办4场分论坛。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经