我国瞄准4月25日20时59分发射神舟十八号载人飞船
2024年04月25日09:20 | 来源：科技日报
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原标题：我国瞄准4月25日20时59分发射神舟十八号载人飞船
4月24日上午9时，在酒泉卫星发射中心召开的神舟十八号载人飞行任务新闻发布会上，中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强介绍，我国瞄准4月25日20时59分发射神舟十八号载人飞船。
执行神舟十八号载人飞行任务的航天员乘组由叶光富、李聪、李广苏3名航天员组成，叶光富担任指令长。
此次任务是空间站应用与发展阶段第3次载人飞行任务，也是载人航天工程第32次飞行任务。任务主要目的是与神舟十七号乘组完成在轨轮换，在空间站驻留约6个月，开展空间科学与应用实（试）验，实施航天员出舱活动及货物进出舱，进行空间站空间碎片防护装置安装、舱外载荷和舱外设备安装与回收等任务；开展科普教育和公益活动，以及空间搭载试验，进一步提升空间站运行效率，持续发挥综合应用效益。
(责编：申佳平、陈键)
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