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中国科学家获联合国教科文组织—赤道几内亚国际生命科学研究奖

2024年04月25日09:21 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国科学家获联合国教科文组织—赤道几内亚国际生命科学研究奖

　　记者从教育部获悉，当地时间4月23日，联合国教科文组织在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟总部举行第八届联合国教科文组织—赤道几内亚国际生命科学研究奖颁奖仪式。中国科学家乔杰等三人获奖。

　　该奖项由联合国教科文组织和赤道几内亚政府共同设立，旨在表彰在生命科学领域作出突出贡献的机构或个人。中国工程院院士、北京大学常务副校长乔杰因其在生殖医学、改善女性生殖健康方面的研究和共享科学数据等工作而获奖。中国科学家屠呦呦、施一公等曾获得该奖项。

　　除乔杰外，本届联合国教科文组织—赤道几内亚国际生命科学研究奖的其他两位获奖者分别为来自埃及的法拉杰和来自希腊的斯蒂利亚诺普洛斯。他们分别因代谢组学和癌症疗法研究方面的贡献而获奖。

(责编：申佳平、陈键)
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