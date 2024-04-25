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全球最大变质岩油田正式开钻

梁姊
2024年04月25日09:21 | 来源：新华网
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原标题：全球最大变质岩油田正式开钻

　　记者24日从中国海油天津分公司获悉，渤海油田渤中26-6凝析油田一期开发项目正式开钻，全球最大变质岩油田开发序幕拉开。

　　渤中26-6凝析油田位于渤海南部海域，距离天津市约170公里，平均水深超22米。2024年新增油气探明地质储量超4000万立方米，推动该油田累计探明地质储量突破2亿立方米，成为全球最大的变质岩油田。

　　经估算，渤中26-6油田能够开采原油超3000万立方米，提炼成汽油后能够满足百万级人口城市居民日常交通使用超20年，同时可开采天然气超110亿立方米，能够满足百万级人口城市居民家用燃气超60年。

　　中国海油天津分公司工程技术作业中心总经理刘宝生介绍，渤中26-6油田开发项目平均井深4835米，最大井深达5049米，预计钻井进尺将超过16万米。其目的层为太古界潜山变质岩地层，它是数十亿年前古地质历史时期被新沉积岩所覆盖的基岩凸起，属于基岩古地貌。

　　潜山基岩主要为高硬度花岗岩，平均抗压强度达137至275兆帕。由于其埋藏深，地层温度达178℃。

　　高温高强度的极端作业环境给钻井仪器设备的可靠性带来严峻考验。为保证油田高效开发，中国海油推动了钻头、高温泥浆体系、配套提速工具及高温定向井仪器的改进等工作，完成钻机设备的针对性改进，确保油田顺利开发见产。

(责编：申佳平、陈键)
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