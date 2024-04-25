崔 爽 付毅飞 赵卫华

原标题：2030年前实现中国人登月

“载人月球探测工程登月阶段任务经中央政府批准启动实施，总体目标是2030年前实现中国人登陆月球，目前各系统正按计划开展研制建设。”

在4月24日召开的神舟十八号载人飞行任务新闻发布会上，中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强这样表示。

林西强介绍，神舟十八号乘组将利用舱内科学实验机柜和舱外载荷，在微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域，开展90余项实（试）验。

比如，神舟十八号将实施国内首次在轨水生生态研究项目，以斑马鱼和金鱼藻为研究对象，在轨建立稳定运行的空间自循环水生生态系统，实现我国在太空培养脊椎动物的突破；实施国际上首次植物茎尖干细胞功能在轨研究，揭示植物进化对重力的适应机制，为后续定向设计适应太空环境的空间作物提供理论支撑。在轨期间，神舟十八号乘组将实施6次载荷货物气闸舱出舱任务和2—3次出舱活动。

神舟十七号航天员乘组在与神舟十八号航天员乘组完成在轨轮换后，计划于4月30日返回东风着陆场。

神舟十七号乘组在轨工作期间，共开展了84项空间应用在轨实（试）验，生成了60余种200多个各类样品，涉及空间生命科学与生物技术、航天医学、空间材料科学等多个领域，将按计划随神舟十七号飞船返回舱返回地面。

林西强表示，这些样品后续将由科学家深入开展分析研究，有望在高性能多元合金和功能晶体材料制备、骨干细胞分化抑制骨丢失等方面取得一批重要的科学应用成果。

据悉，我国第四批航天员选拔即将完成，不久将正式对外发布相关信息。第四批航天员入队后，将和现役航天员一起，实施空间站后续任务，并实现中国人登陆月球。

目前，长征十号运载火箭、梦舟载人飞船、揽月月面着陆器、登月服等主要飞行产品均已完成方案研制工作，正在全面开展初样产品生产和各项试验。飞船、着陆器已基本完成力热试验产品研制，火箭正在开展各型发动机地面试车，文昌载人月球探测发射场建设全面启动实施，向全社会公开征集载人月球车、月面载荷方案，进行竞争择优。

相比空间站任务，登月任务中航天员需要训练掌握相关技能，包括梦舟飞船和揽月着陆器正常以及应急飞行情况下的操作，月面出/进舱，1/6重力条件下负重行走，月球车远距离驾驶，月面钻探、采样和科学考察等。

(责编：申佳平、陈键)

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