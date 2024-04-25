杨 洁

原标题：柜台债券市场扩容在即 多家国有大行透露“已做好准备”

柜台债券市场即将迎来全面扩容。2024年2月29日，中国人民银行发布的《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》（以下简称《通知》）提到，从今年5月1日起，进一步扩大柜台债券投资品种。随后，中国人民银行召开柜台债券业务座谈会，再次强调了柜台债券业务的重要意义。

在业内人士看来，推动柜台债券市场高质量发展有利于拓宽居民投资渠道、优化融资结构，促进多层次债券市场发展。柜台债券市场扩容后，市场潜力和发展空间将大幅提升。

《证券日报》记者从多家国有大行独家了解到，为迎接柜台债券业务发展新机遇，其已开展多项相关筹备工作，有银行在推进内部制度办法更新修订，还有银行拟在5月份首个工作日增加报价债券品类和债券供给规模等。

柜台债券投资品种扩大

推动多层次债券市场发展

截至2023年末，我国债券市场余额158万亿元，是全球第二大债券市场。目前，我国居民直接持有的政府债券规模较小，与成熟债券市场相比还有很大提升空间。

《通知》进一步扩大了柜台债券投资品种，优化相关机制安排，以便利居民和其他机构投资者债券投资。其中明确，已在银行间债券市场交易流通的各类债券品种，在遵守投资者适当性要求的前提下，可通过柜台投资交易；已在银行间债券市场开立账户的投资者，可在柜台业务开办机构开立债券账户；获准进入银行间债券市场的境外投资者，可通过柜台业务开办机构和境内托管银行开立债券账户。

在兴业银行首席经济学家鲁政委看来，通过优化柜台债券市场的相关规则，既有利于进一步吸引境外机构投资国内债券市场，也有利于在境内稳步实践多级托管制度，进而推动我国多层次债券市场高质量发展。

“柜台债券作为标准化金融产品，具有收益稳定、资金安全、信息透明等比较优势。”招联首席研究员董希淼对《证券日报》记者表示，针对个人投资进一步优化相关机制安排，有利于更好地满足居民投资理财需求。

对商业银行而言，柜台债券业务也是其落实普惠金融的重要途径之一。

建设银行金融市场部相关负责人对《证券日报》记者表示：“柜台债券市场是银行间债券市场向零售金融和普惠金融的延伸，加快发展柜台债券业务，对于拓展优化投融资渠道，推进我国多层次债券市场发展，做好普惠金融‘大文章’具有重要意义。此次柜台债券市场在可交易品种和投资者准入方面均进行了扩容，将为不同类型柜台投资者在投资期限、投资规模、风险偏好等方面提供更为多样化的选择，进一步盘活银行间市场存量债券，激发柜台债券市场的投资交易活力。”

“柜台债券市场扩容后，在现有个人和企业投资者基础上，预计会有越来越多的中小金融机构投资者及其管理的非法人产品通过柜台市场参与债券投资交易，未来柜台债券业务规模和客户持有规模将快速提升。”工商银行金融市场部相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示。

目前市场规模相对较小

潜力尚未充分释放

柜台债券业务发展至今已有20多年历程。2002年，记账式国债率先开展商业银行柜台债券业务。2014年，商业银行柜台债券业务品种范围进一步扩大，由记账式国债扩大至国开行金融债券、政策性金融债券和中国铁路总公司等政府支持机构债券。

目前，全国有30家商业银行开办了柜台债券业务，投资者可通过柜台业务开办机构的营业网点或电子渠道申请开立柜台债券账户，柜台业务开办机构提供债券报价交易、登记托管、结算清算和债券查询等服务。

从当前商业银行的实践来看，各家银行的做法及发力点各有侧重。据工商银行金融市场部相关负责人介绍，按照财政部部署，该行成功实现柜台地方政府债券的首批试点和全面推广。截至目前，已成功参与全部发行人、所有批次柜台地方债的发行分销。同时，聚焦区域协调发展、乡村振兴与“双碳”等重点领域与重大战略决策部署，成功组织发售多期柜台专题金融债券和特别国债。

“建设银行作为柜台债券市场的首批做市商，多年来始终坚持服务好广大柜台客户的投资交易需求。”建设银行金融市场部相关负责人介绍，该行交易系统便捷，在柜面、手机银行、网银等传统渠道之外，还打造了互联交易平台柜台交易渠道，提升客户交易体验。

在中信证券首席经济学家明明看来，尽管柜台债券业务已有20多年的发展历史，但当前发展还面临一些问题，包括投资品种不够丰富、期限结构相对单一、收益率相对偏低等。此外，柜台债券市场的规模相对较小，潜力尚未充分释放，且实际业务主要集中在头部银行，市场参与度和市场渗透率还有待提高。

“从国内外柜台债券业务发展实践来看，我国债券业务柜台分销发行规模和托管余额较低，柜台债券业务适用场景较少，面临资产池较小、投资者群体有限等不足。”董希淼建议，下一步，应继续完善制度安排，通过市场开放、产品优化，吸引更多投资者参与柜台债券业务。应建立激励相容机制，完善柜台债券市场化定价机制。

发展空间广阔

商业银行积极部署

今年3月份，中国人民银行召开柜台债券业务座谈会时指出，柜台债券业务发展空间大，是一项长期的系统性工作，希望各家机构密切配合，完善柜台债券业务规则，做好柜台债券交易、托管、结算、做市等系统建设和内部协同，加快形成市场效应。

鲁政委表示，随着理财刚性兑付被打破、存款利率逐步下行，未来通过银行柜台售卖的国债、地方债、政金债等将成为具备较高收益率、较小收益波动的投资选择。

柜台债券业务涉及多个业务条线，对于商业银行而言既是机遇也是挑战。

《证券日报》记者从中国银行获悉，该行拟于5月份首个工作日向金融机构发售柜台信用债，向适当的对公客户发售部分高评级信用债，并增加报价债券品类和债券供给规模。同时，中国银行也将通过各渠道以丰富的形式做好柜台债券业务的投资者教育工作，提高投资者对柜台债券业务的认识和理解，增强投资者的风险管理意识。

为迎接柜台债券业务发展新机遇，建设银行金融市场部相关负责人告诉记者，该行已对柜台服务进行全面升级。稳步拓展信用类债券品种，为柜台投资者提供与其风险偏好及风险承受能力相匹配的债券；深度优化柜台债交易体验，进一步提升报价质量，优化互联交易平台柜台交易功能，激发柜台债交易活跃度；扎实推进风险防范和内控管理，做好投资者适当性管理和风险揭示工作，通过内控流程梳理及系统建设筑牢风险防线。下一步，建设银行将继续挖潜柜台客户资源，加大系统升级改造力度，不断丰富报价债券类型和数量，适时通过柜台开展债券回购交易。

“工商银行全力落实主管部门工作部署，做好相关业务准备工作，包括推进内部制度办法更新修订等工作，进一步加强投资者权益保护和投资者适当性管理。”工商银行金融市场部相关负责人表示，下一步，将不断提高服务新发展格局、推动债券市场高质量发展的能力和水平，从增量、扩面、提质和降本等方面持续推动柜台债券业务发展。一是拓展柜台债券业务服务，满足多元化差异化投资需求；二是增强产品服务供给力度，提升服务可得性；三是协同加大市场培育力度，提升服务质效；四是精准发力践行普惠政策，降低服务获取成本。

明明表示，商业银行需要密切关注市场动态和监管政策的变化，灵活调整业务策略，以适应市场发展和投资者需求的变化。

(责编：申佳平、陈键)

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