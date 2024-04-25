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预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦

杜雨萌
2024年04月25日09:24 | 来源：证券日报
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原标题：预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦

　　 4月24日，中国电力企业联合会发布的《2024年一季度全国电力供需形势分析预测报告》（以下简称《报告》）显示，今年一季度，全国电力供应安全稳定，电力消费稳中向好，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。在太阳能发电、风电等非化石能源快速发展带动下，预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦，新增规模与2023年基本相当。

　　从电力消费需求来看，《报告》称，一季度，全国全社会用电量2.34万亿千瓦时，同比增长9.8%，增速与上年四季度基本持平。其中，第二产业用电量较快增长，制造业中高技术及装备制造业用电量增速领先。数据显示，制造业用电量同比增长7.3%。分大类看，高技术及装备制造业用电量同比增长14.5%，增速高于同期制造业平均增长水平7.1个百分点。电气机械和器材制造业用电量同比增长29.6%。其中，新能源车整车制造用电量同比增长15.3%；计算机/通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业、医药制造业等行业用电量增速超过10%。

　　从电力生产供应情况看，《报告》显示，截至2024年3月底，全国全口径发电装机容量29.9亿千瓦，同比增长14.5%；其中，非化石能源发电装机占总装机容量比重达到54.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，一季度电力行业绿色低碳转型成效显著。

　　比如，一季度电力投资保持快速增长。数据显示，一季度，全国重点调查企业电力完成投资合计2131亿元，同比增长10.1%。其中，电源完成投资1365亿元，同比增长7.7%。电网完成投资766亿元，同比增长14.7%。再比如，一季度全国新增发电装机容量6943万千瓦，同比多投产1342万千瓦；其中，新增非化石能源发电装机容量6376万千瓦，占新增发电装机总容量的比重为91.8%。除此之外，不仅非化石能源发电量快速增长，火电、水电发电设备利用小时亦同比提高。

　　“总的来说，一季度全国电力供需总体平衡。”从今年全年全国电力供需形势来说，《报告》预计，消费方面，综合考虑宏观经济、终端用能电气化提升等因素，在气候正常情况下，2024年全社会用电量将达到9.8万亿千瓦时，同比增长6%左右。其中，上半年全社会用电量同比增速略高于8%。

(责编：申佳平、陈键)
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