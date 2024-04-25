郭冀川

原标题：探馆2024中关村论坛年会：人工智能与智能机器人大放异彩

中关村论坛是面向全球科技创新交流合作的国家级平台，“科技办会”是论坛一直坚持的理念，也是中关村论坛的亮点之一。4月24日，《证券日报》记者探馆会址中关村国际创新中心。

进入中关村国际创新中心，映入眼帘的就是一台AIGC（生成式人工智能）仿生人形机器人。在今年中关村论坛年会中出现了大量AIGC模型接入的应用场景和设备，这款仿生人形机器人就是其中一个。工作人员表示：“它不仅能展现较为自然的面部表情和肢体动作，还拥有一个智慧的‘大脑’，能给大家带来全新的交流体验和超现实感受。”

《证券日报》记者向机器人询问到中关村论坛最便捷的路线，机器人经过一段时间的“思考”后，给出了一个合理的路线。一旁的工作人员介绍：“这个机器人并非是提前输入回复内容，根据询问者的关键词回答，而是具有语音识别和环境感知的数据采集能力，在大模型框架下实现智能感知。该大模型技术可以实现类似人类五感的综合感知能力，使机器人对场景的感知应对能力大幅提高。”

在AIGC仿生人形机器人旁边的是裸眼3D-AIGC小关机器人，它是将裸眼3D空中成像技术、AIGC技术、智能机器人技术融合应用，形成的立体智能机器人。而空气成像技术更是让它能实现裸眼3D效果，以及3D实时互动和讲解服务。

现场工作人员还向记者展示了裸眼3D“精灵”魔盒，这是以“显示+创意”的创新理念打造的虚实结合的体验空间。据工作人员介绍，这款产品可以让观众通过拍摄获得“打破次元壁”的新奇体验和视觉奇观，主要应用场景是以所拍即所得的LED虚拟制作代替绿幕制作，这种将虚拟制作工作前置的方式节省了大量的制作成本，也解决了绿幕抠绿解决不了的难题。

北京中关村大街建设发展有限公司总经理助理杨彦向《证券日报》记者介绍：“2024中关村论坛年会深化‘智慧’‘云上’‘绿色’三大特色，并不断开发、挖掘多场景、高水平的科技产品应用，推出包括无感通行会议导航系统、内嵌AI大模型人形仿生机器人、可现场体验的AIGC产品等，并对元宇宙直播会场进行全面升级，将新技术、新产品、新材料、新创意融入论坛的全流程中，数字赋能多元体验，扩宽论坛参与场景，让每一位参会者都能深度参与、共享智慧硕果，共同感受美好世界的魅力。”

据悉，2024中关村论坛年会以“创新：建设更加美好的世界”为主题，设置了论坛会议、技术交易、成果发布、前沿大赛、配套活动五大板块，将举办近120场活动。在平行论坛、成果发布和技术交易这些板块和环节中，进一步围绕6G、脑机接口、区块链、合成生物制造等科技前沿领域开展思想碰撞和科技交流。

值得关注的是，4月27日，是本届论坛年会的人工智能主题日，将主办1场主题论坛、4场专题论坛和7场特色论坛，除了探讨大模型、具身智能、可信AI等国内外前沿热点话题，还将发布一批重磅成果，助推北京人工智能创新策源地和产业高地建设。

(责编：申佳平、陈键)

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