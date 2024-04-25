人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

探馆2024中关村论坛年会：人工智能与智能机器人大放异彩

郭冀川
2024年04月25日09:24 | 来源：证券日报
小字号

原标题：探馆2024中关村论坛年会：人工智能与智能机器人大放异彩

中关村论坛是面向全球科技创新交流合作的国家级平台，“科技办会”是论坛一直坚持的理念，也是中关村论坛的亮点之一。4月24日，《证券日报》记者探馆会址中关村国际创新中心。

进入中关村国际创新中心，映入眼帘的就是一台AIGC（生成式人工智能）仿生人形机器人。在今年中关村论坛年会中出现了大量AIGC模型接入的应用场景和设备，这款仿生人形机器人就是其中一个。工作人员表示：“它不仅能展现较为自然的面部表情和肢体动作，还拥有一个智慧的‘大脑’，能给大家带来全新的交流体验和超现实感受。”

《证券日报》记者向机器人询问到中关村论坛最便捷的路线，机器人经过一段时间的“思考”后，给出了一个合理的路线。一旁的工作人员介绍：“这个机器人并非是提前输入回复内容，根据询问者的关键词回答，而是具有语音识别和环境感知的数据采集能力，在大模型框架下实现智能感知。该大模型技术可以实现类似人类五感的综合感知能力，使机器人对场景的感知应对能力大幅提高。”

在AIGC仿生人形机器人旁边的是裸眼3D-AIGC小关机器人，它是将裸眼3D空中成像技术、AIGC技术、智能机器人技术融合应用，形成的立体智能机器人。而空气成像技术更是让它能实现裸眼3D效果，以及3D实时互动和讲解服务。

现场工作人员还向记者展示了裸眼3D“精灵”魔盒，这是以“显示+创意”的创新理念打造的虚实结合的体验空间。据工作人员介绍，这款产品可以让观众通过拍摄获得“打破次元壁”的新奇体验和视觉奇观，主要应用场景是以所拍即所得的LED虚拟制作代替绿幕制作，这种将虚拟制作工作前置的方式节省了大量的制作成本，也解决了绿幕抠绿解决不了的难题。

北京中关村大街建设发展有限公司总经理助理杨彦向《证券日报》记者介绍：“2024中关村论坛年会深化‘智慧’‘云上’‘绿色’三大特色，并不断开发、挖掘多场景、高水平的科技产品应用，推出包括无感通行会议导航系统、内嵌AI大模型人形仿生机器人、可现场体验的AIGC产品等，并对元宇宙直播会场进行全面升级，将新技术、新产品、新材料、新创意融入论坛的全流程中，数字赋能多元体验，扩宽论坛参与场景，让每一位参会者都能深度参与、共享智慧硕果，共同感受美好世界的魅力。”

据悉，2024中关村论坛年会以“创新：建设更加美好的世界”为主题，设置了论坛会议、技术交易、成果发布、前沿大赛、配套活动五大板块，将举办近120场活动。在平行论坛、成果发布和技术交易这些板块和环节中，进一步围绕6G、脑机接口、区块链、合成生物制造等科技前沿领域开展思想碰撞和科技交流。

值得关注的是，4月27日，是本届论坛年会的人工智能主题日，将主办1场主题论坛、4场专题论坛和7场特色论坛，除了探讨大模型、具身智能、可信AI等国内外前沿热点话题，还将发布一批重磅成果，助推北京人工智能创新策源地和产业高地建设。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《报告》显示：我国钒钛产业市场发展前景广阔
　　人民网北京4月24日电 （记者杜燕飞）国家钒钛产业联盟日前发布的《中国钒钛产业发展报告（2024）》（以下简称《报告》）显示，我国钒钛产业规模产量优势明显，产业发展取得新进展。随着我国航空航天发展、能源领域规模化应用以及新领域需求增加，钒钛产业将迎新发展机遇。…
太湖防总预筹部署今年水旱灾害防御
　　人民网北京4月24日电 （欧阳易佳）据水利部消息，4月23日，太湖防总召开2024年工作会议，总结2023年太湖流域水旱灾害防御工作成效，分析研判今年汛情旱情形势，安排部署太湖流域及东南诸河水旱灾害防御工作。 太湖防总总指挥、江苏省省长许昆林表示，当前太湖流域正从南到北进入汛期，要立足防大汛、抢大险、救大灾，切实做深做细做实各项防御措施，坚决守紧守牢水旱灾害安全底线。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部