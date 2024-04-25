李伟代 董羽 陈晰

原标题：“新国货”热销 中国造隧道正联通世界

在深圳举行的2024年世界隧道大会24日闭幕。记者注意到，展馆里中国制造的隧道装备格外吸引眼球。绿色盾构机、智能焊接机、智能隧道检测车等一批“新国货”正在走向世界，“中国造隧道”也在联通世界。

隧道装备“新国货”走向世界

总台央视记者 李伟代：在展厅里，这台盾构机刀盘上绿色的树独具特色。其实绿色的不仅仅是这棵树，绿色、低碳、智能的理念贯穿在整台盾构机的设计和建造过程中。

中国中铁装备集团工程师 韩博：设备搭载了智能控制、绿色节能更新技术，与常规盾构机相比节能约20%，在软土和硬岩掘进模式的转换时间降为常规三分之一。

这台世界首台绿色盾构机正在当地组装，将用于意大利西西里岛高速铁路隧道的建设。

目前，全球每10台盾构机就有7台来自中国，国内使用的盾构机95%都是国产的。国产盾构机拥有量、每年出厂台数、盾构隧道施工里程，都领先世界。

国际隧道协会前任主席 中国中铁科研院首席专家 严金秀：我们国家现在盾构机保有量大概5000台，是世界第一。盾构机的生产能力也是非常强的。盾构机不仅满足我国隧道工程的需要，还远销欧美很多国家。

“中国造”隧道技术和方案造福世界

走出去的不仅是盾构机等隧道装备，世界许多国家和地区都感受到中国隧道建设的先进技术、人才和管理系统集成优势 。

位于尼泊尔东南部的逊科西马林引水隧道正在加紧建设，计划于5月初隧道主体贯通。隧道建成后，将彻底解决周边地区的干旱和马林河下游约12.2万公顷的农业灌溉，同时提供电力支持，缓解周边地区用电紧张的局面。

近年来，中国建设者修建中亚最长铁路隧道——乌兹别克斯坦安帕铁路卡姆奇克隧道、秘鲁马丘比丘公路隧道、格鲁吉亚南北走廊公路古多里隧道等多条隧道，把中国隧道技术和方案带到世界多个国家和地区。

(责编：申佳平、陈键)

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