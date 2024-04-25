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多城力推住房“以旧换新” 更多一线城市有望跟进

杜雨萌
2024年04月25日09:25 | 来源：中国经济网
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原标题：多城力推住房“以旧换新” 更多一线城市有望跟进

4月23日，深圳市房地产业协会发布消息称，为加快深圳市商品住房流通，提升交易便利度，更好满足居民刚需和改善型住房需求，深圳市房地产业协会与深圳市房地产中介协会联合发布《开展我市商品住房“换馨家”活动》的通知，宣布在全市开展住房“以旧换新”活动。

据记者了解，该活动自5月1日开启，为期一年。截至目前，参与“换馨家”活动的第一批项目有13个，首批房地产经纪机构共21家。

中国银行研究院研究员叶银丹对记者表示，整体上看，住房“以旧换新”政策有助于加快新房和二手房的销售速度，畅通新房、二手房链条，进而在提高楼市活跃度方面起到积极作用。

中指研究院华南分院高级分析师孙红梅在接受《证券日报》记者采访时表示，从3月份的成交情况来看，中指研究院数据显示，深圳新房住宅成交2245套/22.98万平方米，成交面积环比上涨167.21%；二手住宅共成交3855套/36.48万平方米，成交面积环比上涨110.75%。可以看到，受楼市政策支持叠加房贷利率下调等利好因素带动，深圳市购房需求逐步释放。此次“以旧换新”活动即将正式启动，有助于提升后续住房买卖交易便利度，缩短换房周期，更好满足居民刚需和改善型住房需求。

据中指研究院监测，自2023年下半年以来，全国已有超30个城市表态支持商品住房“以旧换新”。

叶银丹认为，从目前各地推出的“以旧换新”政策来看，主要限定在一些新楼盘，总体选择范围仍相对有限。建议后续各地出台住房“以旧换新”政策时，进一步扩大新房选择范围。同时，建议各地加快制定适合当地房地产市场实际情况的房屋“以旧换新”规范流程，包括但不限于明确旧房卖出时间节点、新房交付时间、违约责任等。此外，还要建立有效的监管机制，确保各方按照规定履行职责。

“无论是从置换需求还是从二手房流动性等角度看，相较于其他城市，一线城市实施住房‘以旧换新’会有更好的效果。近期，北京、上海正逐步且适度调整楼市政策，不排除其后续也将因地制宜地推出相关住房‘以旧换新’政策，以进一步激活当地房地产市场活跃度。”在叶银丹看来，未来，在楼市需求侧政策方面，一线城市或许还将会有新动作。

(责编：申佳平、陈键)
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