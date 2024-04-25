任耀庭

原标题：全球逾2.81亿人面临严重粮食不安全问题

根据联合国粮食及农业组织、世界粮食计划署等多个国际组织和机构24日共同发布的最新一期《全球粮食危机报告》，2023年全球59个国家和地区的约2.816亿人面临严重粮食不安全问题。地缘冲突、极端气候和经济危机等因素将会持续导致局势恶化。

严重粮食不安全是指生命或生计因无法摄入足够食物而面临直接危险。报告说，2023年面临严重粮食不安全问题的人数比2022年增加约2400万，为连续5年增长。在面临严重粮食不安全的人群中，儿童和妇女首当其冲，32个国家超过3600万5岁以下儿童严重营养不良。报告说，2030年实现消除饥饿的可持续发展目标面临巨大挑战。

根据报告，2023年，地缘冲突热点地区的粮食危机升级令人震惊，特别是在加沙地带和苏丹等地，缺乏食物导致营养不良和死亡的情况非常普遍。此外，经济冲击造成21个国家超过7500万人面临严重粮食不安全问题，极端天气让18个国家的7200万人面临严重粮食不安全问题。报告强调说，厄尔尼诺现象和气候变化使2023年成为有记录以来最热的一年，而厄尔尼诺现象在2024年初达到顶峰，其对粮食危机的全面影响可能会在今年全年显现。

报告警告说，2024年全球粮食安全前景黯淡，预计不会有实质性改善。战争、极端天气、低收入国家购买力疲软以及人道主义资金减少将继续影响粮食不安全人口数量。

联合国秘书长古特雷斯在报告发布后发表视频讲话说：“全球粮食危机需要全球采取紧急应对措施。”他呼吁各国政府增加资金以消除饥饿，实施支持发展中国家实现可持续发展目标的各项建议，为人道主义行动提供充分资金，以及贯彻落实转变粮食系统的行动号召。（参与记者：王建刚）

(责编：申佳平、陈键)

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