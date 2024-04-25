人民网记者 许维娜

以“敦煌飞天”为蓝本打造的虚拟数字人“天妤”，穿越时光讲解敦煌文化真谛，实现视觉与听觉的文化盛宴；粤剧电影《白蛇传·情》利用数字技术对非遗的原生内容进行再创作，让简单场景走入4K屏幕，带来全景式视听震撼；某传统工艺非物质文化遗产虚拟展示项目，通过视觉化、审美化和数字化的方式建立对非遗传统工艺的当代解读……

业内认为，数字化、视频化、去中心化让文化记录得以用更好的效果、更快捷的方式传播，这对于优秀的非遗传统文化宣传和推广是幸运的。

传统非遗文化，是承载中国深厚历史文化底蕴的重要载体，是中华民族精神的瑰宝。学习它们，是为了明白如何展现更好的自己，让世界以此为窗口，理解中国优秀非遗传统文化。

当前，“数字化共享+个性化生产”模式正在构建多主体的传播生态，让每个人既是优秀传统文化内容的传播者生产者，同时也是继承者和消费者。

“在保护和传播传统非遗文化方面，数字时代带来的便利和效率为传统文化的传播提供了更广阔的平台和更丰富的手段，记录者得以用视觉画面的方式，以镜头为航标，以影像为航道，为优秀的非遗传统文化在时代的洪流中留下痕迹。”作为传统非遗潮汐记录者的刘玉告诉记者。

专家表示，把现存的文化资源转化成文、图、音、视等数字化资源进行共享，同时又让人民群众能从这些传统文化转化成的数字资源共享、共建、共创，成为可不断开发利用的社会性资源。

近年来，刘玉选择了以一个记录者的身份，走遍大江南北。他深耕中国传统文化领域，在国内外积极宣传非遗传统文化，在名为“神鸟”的抖音账号上持续保持内容输出。在镜头下，每一位传统艺人的专注倾注，每一场民俗活动的生动展现，都仿佛有来自时代缝隙隔着遥远时空的回音。

比如在福建，传统非遗簪花手艺人为刘玉戴上了造型别致华丽的簪花环，时令的鲜花是手艺人对四季的理解和人们的祝福，而在和丽的海风里，也让大家感受到这份来自千年传统民俗的质朴祝福。

刘玉与传统簪花艺人。受访者供图

如今，网络传播、直播的迅速，大数据的精准捕捉，都让身处数字时代的人们获得了更好的互动体验、知识来源，为传承铺平了道路。专家表示，每一次记录，都是对非遗传统文化的呵护，也是这些宝贵的文化遗产在时代变迁中坚韧生存的最好证明。

在刘玉看来，数字化全球化的背景下，中国传统文化的传承和创新需要具有国际视野，既要保持中华文化的独特性，也要学习和借鉴其他文化的优点，使其成为全人类的共享文化。中国传统文化在创新传承方面的未来发展，需要紧跟时代步伐，善用科技手段，创新内容和形式，实现多元化、全民化和国际化，使其在新的时代背景下焕发出新的生机和活力。

(责编：申佳平、高雷)

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