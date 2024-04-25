黄盛

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今年一季度，多地国资国企正全力以赴抓生产、强创新，从重大项目工地到技术实验室、从田野到车间，处处涌动开局争先的热潮。我国多省区国资委在近期也陆续发布了当地一季度国企经济运行“成绩单”。

多地国资委数据显示，一季度国资国企围绕当地重大战略部署和战略性新兴产业，优化调整经营策略和产品结构，加大投资力度，持续推进改革创新，大力推进现代化产业体系建设——

江苏省、设区市国资委监管企业一季度实现营业收入3050.2亿元、利润总额337.8亿元，同比分别增长2.7%、1.8%。其中，江苏省国资委监管企业一季度实现营业收入1037.6亿元、实现利润总额133亿元，同口径分别增长1%、14.7%。

云南省国资委所属企业一季度累计实现收入1559亿元，同比增长6.55%；实现利润63.51亿元，同比增长249.05%；净利润49.53亿元，同比增长1266.74%；上缴税费63.55亿元，同比增长2.39%。其中，直接监管企业实现收入1358.81亿元，同比增长3.55%；实现净利润45.96亿元，同比增长506.53%；上缴税费43.7亿元，同比增长1.66%。

湖北省国资委所属企业一季度完成投资598.87亿元，同比增长53.8%。其中，固定资产投资完成投资348.52亿元，同比增长29.5%；股权投资完成投资178.67亿元，同比增长76.73%；金融类产品投资完成投资71.68亿元，同比增长274.11%。

四川省国资委数据显示，一季度，四川省地方国有企业优化调整经营策略和产品结构，提高产品服务质效，围绕“一带一路”积极拓展海外业务，带动四川装备、技术加快“走出去”，实现营业总收入4837亿元、同比增长2%，其中省属监管企业1515亿元、同比增长5%。

贵州省国资委监管企业一季度经济运行整体稳中有进。今年1-3月，贵州省22户独资及控股企业实现营业收入同比增长11.4%，利润总额同比增长12.3%，劳动生产总值同比增长11.7%，税金同比增长16.0%。

对于各地国资国企一季度的经济运行情况，中国企业联合会特约高级研究员刘兴国向人民网记者表示，一季度我国宏观经济环境总体好转，经济向稳向好基础进一步稳固，在此背景下，各地国资国企在促投资、稳增长方面提前部署、积极落实，在战略性新兴产业和技术创新、产品创新与管理创新能力提升上取得积极进展，推动整体运行情况稳中有进。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁在接受人民网记者专访时也表示，一季度宏观经济向稳向好带动了国有工业企业、服务行业的回暖，再加上各地深入实施国企改革深化提升行动的效果开始显现，尤其是扩大有效投资、治理亏损企业、加强“一利五率”考核力度，完善新型经营责任制，推动各地国企业绩出现了明显改观。

另外，也有业内人士向人民网记者表示，从发展趋势看，今年地方国企的发展将更加关注发展质量的提升，特别是在处置“两资”“两非”、盘活存量土地资源、优化国有资本布局与结构调整方面继续加大改革力度，增加战略性新兴产业投资比重，切实增强发展动能。

(责编：申佳平、高雷)

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