人民网北京4月25日电 （黄盛）长期国债利率是作为金融市场定价基准的国债收益率曲线的重要组成部分。近期，长期国债收益率持续下行，其中30年期国债收益率降至2.5%以下，引起市场普遍关注。

如何看待长期国债收益率走势？中国人民银行有关部门负责人近日接在接受采访时表示，长期国债收益率总体会运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内。

此前，中国人民银行货币政策委员会召开的2024年第一季度例会认为，在经济回升过程中，要关注长期收益率的变化。

据了解，长期国债收益率主要反映长期经济增长和通胀的预期。中国人民银行有关部门负责人表示，当前我国经济长期向好的基本面没有改变，我国经济基础好、韧性强、动能优、潜力大、活力足，中国人民银行对经济增长前景是长期看好的。在该负责人看来，长期国债收益率作为名义利率，本身会随着通胀水平回升而提高，这也会对长期债券收益率形成支撑。

数据显示，一季度政府债券净融资1.36万亿元，同比少4708亿元。一些市场人士认为，今年以来，政府债券供给明显减少，机构投资者开始集中购买长久期资产以期获得更高回报，加大了长期债券利率下行的幅度。

对此，中国人民银行有关部门负责人表示，未来债券市场供求有望趋于均衡。一方面，货币政策逆周期调节力度较强，为债券市场平稳运行营造了良好的流动性环境；另一方面，积极财政政策的力度比较大，今年计划发行的政府债券规模也不小，未来发行节奏还会加快。此外，随着未来超长期特别国债的发行，“资产荒”的情况会有缓解，长期国债收益率也将出现回升。

东方金诚首席分析师王青向人民网记者表示，基本面（经济增长和通胀）预期是决定长期国债收益率走势的核心因素。目前中国人民银行关注长期国债收益率走势是因为其走势与年初经济回升势头出现分化，也与基本面的长期前景发生背离；其次，中国人民银行关注长期国债收益率走势也有防风险的考虑，尤其是对于未来金融机构可能面临的资产收益率和负债成本倒挂的担忧，有其前瞻性和必要性。

(责编：申佳平、高雷)

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