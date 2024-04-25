人民网北京4月25日电 （记者杨虞波罗）中央气象台预计，25日白天至夜间，南方本轮强降雨将进入最强时段，广东、广西、福建、江西、湖南等多个省（区）均将有大到暴雨现身，广东再次成为暴雨中心，广东中南部的部分地区有大暴雨、局地特大暴雨（250-260毫米）。

此次过程的降水中心位于广西中北部至广东中部一带，局地累计降水量可达250至300毫米。

中央气象台首席预报员孙军分析，4月27日至28日，南方地区仍有降雨，江南南部和东部、华南北部和中东部的部分地区仍有大雨或暴雨，局地有大暴雨。29日至30日，江汉、江淮、江南及华南中北部等地还将有一轮较强降水过程。

“从现在到4月底，广东依然处在降水频繁期。24日至26日的降水过程主要影响区域依然是广东北部和珠江三角洲，其影响的区域与前两次降水过程比较接近。”广东省气象台首席预报员杨国杰说。

孙军提示，公众需及时关注当地气象部门发布的预报、预警信息，避免前往山区和地质灾害易发区，并警惕降水叠加效应以及雷暴大风、冰雹等局地强对流天气对交通运输等的不利影响。

农业生产方面，广东中北部、广西东部、福建西部、江西南部、湖南东南部湿渍害风险等级较高，持续降水导致低洼农田土壤过湿，适温高湿环境利于病虫害发生扩散，建议及时清沟理渠、排除田间积水，注意避开较强降水时段移栽早稻、播种春播作物。广东、广西、湖南、江西、福建等地要防范风雹、雷电等强对流天气引发的次生灾害，避免农作物、经济林果及设施农业受损。

国家气候中心首席预报员郑志海分析，今年的华南前汛期跟相较往年有较大的区别。通常而言，4月已经处于华南前汛期，经常发生暴雨和强对流天气，但此时南海季风通常还没有爆发，华南地区的水汽条件总体上来说并不是非常的充沛，所以强降水虽然经常发生，但是通常降水范围不大、持续时间不长。今年南海季风还没爆发，华南地区水汽条件就已经非常好了，西太平洋副热带高压持续偏强导致华南地区降水强度强、持续时间长、影响范围广。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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