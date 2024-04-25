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中央气象台发布强对流天气蓝色预警

2024年04月25日09:36 | 来源：人民网
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人民网北京4月25日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，4月25日08时至26日08时，贵州南部、湖南东部和南部、江西中南部、广西北部和东部、广东、福建中西部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气，局地风力可达11级；另外，贵州南部、湖南东部和南部、江西中南部、广西中北部、广东、福建等地的部分地区将有短时强降水天气，最大小时雨量30-60毫米，局地可达80毫米以上。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风准备工作，气象部门做好人工防雹作业准备；

2.户外行人和工作人员减少户外活动，注意远离棚架广告牌等搭建物；

3.驱赶家禽、牲畜进入有顶蓬的场所，关好门窗加固棚舍；

4.相关水域水上作业和过往船舶采取回港规避或者绕道航行等积极应对措施，工地注意遮盖建筑物资，妥善安置易受暴雨、风雹影响的室外物品；

5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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