2024中关村论坛4月25日在北京开幕

本届论坛以“创新：建设更加美好的世界”为主题

设置论坛会议、技术交易大会等5大板块，近120场活动

聚焦人工智能、生命科学、新材料等科技前沿领域

进一步围绕6G、脑机接口、区块链、合成生物制造等科技前沿领域

开展思想碰撞和科技交流

论坛上将发布一批最新重大科技成果

论坛国际参与度高，超过100个国家和地区的外籍嘉宾参与

论坛外籍致辞演讲嘉宾占比超过50%

前沿大赛共征集来自75个国家和地区3100多个参赛项目

国际项目占比超过40%

技术交易大会进一步突出全球性、前沿性、实效性

汇聚40多个国家和地区6000多个创新项目

论坛活动将持续到4月29日

记者：高亢、温竞华、张漫子

编辑：聂焱

设计：栾若卉

新华社国内部、新华社北京分社联合出品

(责编：胡永秋、杨光宇)

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