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敞开全球科创合作大门！2024中关村论坛开幕

2024年04月25日10:16 | 来源：新华网
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　　2024中关村论坛4月25日在北京开幕

　　本届论坛以“创新：建设更加美好的世界”为主题

　　设置论坛会议、技术交易大会等5大板块，近120场活动

　　聚焦人工智能、生命科学、新材料等科技前沿领域

　　进一步围绕6G、脑机接口、区块链、合成生物制造等科技前沿领域

　　开展思想碰撞和科技交流

　　论坛上将发布一批最新重大科技成果

　　论坛国际参与度高，超过100个国家和地区的外籍嘉宾参与

　　论坛外籍致辞演讲嘉宾占比超过50%

　　前沿大赛共征集来自75个国家和地区3100多个参赛项目

　　国际项目占比超过40%

　　技术交易大会进一步突出全球性、前沿性、实效性

　　汇聚40多个国家和地区6000多个创新项目

　　论坛活动将持续到4月29日

　　记者：高亢、温竞华、张漫子

　　编辑：聂焱

　　设计：栾若卉

　　新华社国内部、新华社北京分社联合出品

(责编：胡永秋、杨光宇)
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