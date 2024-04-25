人民网北京4月25日电 （记者申佳平）能发电的光伏板成为楼房墙体；太阳能供暖“走进”千家万户；节水节电新产品备受欢迎……近年来，越来越多的绿色建材产品涌现，助力节能降碳的同时，也提升了人们的生活品质。

近日，为加快绿色建材生产、认证和推广应用，促进绿色建材产业高质量发展，助力城乡建设绿色发展和美丽乡村建设，工业和信息化部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部、国家市场监管总局、国家广播电视总局等六部门联合印发通知，部署在全国范围内深入开展绿色建材下乡活动。时间为2024年-2026年。

据了解，绿色建材产品是指在全生命周期内，资源能源消耗少，生态环境影响小，具有“节能、减排、低碳、安全、便利和可循环”特征的建材产品。绿色建材产品认证技术委员会发布的数据显示，截至2023年底，中国绿色建材企业已超4700家。据测算，2023年，全国获证绿色建材产品推动相关企业在产品生产和应用环节减少碳排放超2000万吨。

未来，绿色建材下乡有望带动更多绿色消费。通知鼓励推动绿色建材消费新业态新模式创新发展。建立多层次、多角度的绿色消费促进机制，研究将绿色建材产品纳入消费品以旧换新等政策实施范围。支持生产、建筑设计、装饰装修等企业联合为消费者提供绿色建材产品菜单式、定制化应用方案，探索装饰装修一体化服务新模式。支持依托家居专业店专卖店、家居建材市场、家装企业、设计公司、线上平台等组织巡展、促销、推介等活动，推动家居体验馆、生活馆等创新场景向社区和农村下沉，满足消费者多样化、个性化需求。支持电商平台设立绿色建材产品专区，联合参与绿色建材下乡活动的企业开展优惠促销。

同时，通知要求探索由“绿色建材产品”下乡向“绿色建材系统解决方案供应商+特色乡村建设服务商”下乡转变。因地制宜、就地取材，围绕农村建设迫切需要解决的建筑节能、抗震加固等重点问题，遴选一批经济实用的“小系统”解决方案，建设绿色建材应用示范工程。推动县级乡村建设项目库在库项目使用绿色建材产品，针对不同区域农村建筑特点，推出经济型绿色建材产品和整体房屋解决方案，打造一批适合本地农村消费者的特色乡村建设服务商，助力现代宜居农房建设、农房节能改造、现代农业设施建设。

(责编：申佳平、高雷)

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