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香港首个基础大模型与凤凰卫视旗下机构达成战略合作

2024年04月25日15:54 | 来源：人民网
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人民网北京4月25日电 （记者夏晓伦）4月23日，香港生成式人工智能研发中心(HKGAI)与凤凰卫视旗下人工智能数据服务机构——凤凰智媒达成战略合作。双方将联合打造多语言、多模态以及多元文化的高质量语料数据集，并探索合成数据加速大模型迭代的新模式，共同推动香港生成式人工智能的行业发展，加强华语文化对生成式人工智能领域的影响。

签约仪式现场。受访方供图

签约仪式现场。受访方供图

业内认为，凤凰智媒和香港生成式人工智能研发中心的战略合作，不仅标志着两家机构在生成式人工智能领域的全面深入合作，更是文化传媒与科研高校在港融合发展的有益探索。双方此次合作将补充高质量华语语料的数据规模，尤其是在粤语、繁体字和香港题材等方面，为生成式人工智能技术更好地理解华语文化，服务香港及海外华人群体提供数据和技术支撑。

据了解，凤凰智媒以凤凰卫视节目内容为基础，开展人工智能数据集研发、大模型训练服务等人工智能领域的创新业务，是凤凰卫视人工智能数据业务的执行机构。香港生成式人工智能研发中心于2023年10月成立，专注研发生成式人工智能技术，是香港特别行政区政府的重点项目InnoHK 旗下的研发中心之一，HKGAI首个自主训练的基础大模型目前已初步完成，该大模型支持中文和英语，是香港本地首个自主研发的基础大模型。

 

(责编：方经纶、高雷)
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