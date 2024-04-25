人民网北京4月25日电 （记者杜燕飞）近日，在中国农业国际合作促进会主办，中国农业国际合作促进会动物福利国际合作分会承办的全球可持续天然纤维大会上，《农场动物福利要求 牦牛》团体标准发布，旨在促进我国牦牛相关产品的可持续发展和国际竞争力。

在全球面临气候变化、资源短缺的背景下，天然纤维可持续发展不可忽视。作为我国代表性的珍稀天然纤维，牦牛绒的产业标准制定与牦牛动物福利、当地牧民的可持续生活以及牦牛绒在贸易与出口中的竞争优势相关。

内蒙古农业科学院党委书记翟琇表示，我国牦牛养殖量占全球牦牛总数以及我国年产牦牛绒量占全球年产牦牛绒量均为90%以上。国内还没有与牦牛动物福利相关的标准，本次《农场动物福利要求 牦牛》团体标准的启动将填补这一空白。

中国农业国际合作促进会标准化委员会主任王培知表示，我国牦牛绒产区偏远，产业起步较晚，牦牛的经济价值并不广为人知。《农场动物福利要求 牦牛》是全球首部关于牦牛的动物福利标准，也是中国农业国际合作促进会动物福利国际合作分会（ICCAW）《农场动物福利要求》系列标准的第10部标准。该标准也将关注牦牛生长环境的生态可持续性，促进牦牛产业的负责任实践与可持续发展。

据介绍，作为本次团体标准的协定方之一，江南布衣是最早应用牦牛绒的中国设计师品牌之一。2022年开始，江南布衣与融设计图书馆开启了为期五年的“布尽其用”项目，研究牦牛绒并探寻牦牛绒产业发展前景。2024年，江南布衣联合合作伙伴共同发起了“布尽其用-牦牛绒产业振兴项目”，此次参与《农场动物福利要求 牦牛》团体标准的制定，是该项目中的重要行动之一。

“从产品应用，到产业振兴，我们希望可以联动行业协会等重要合作伙伴以及从原料采集到消费市场的上下游价值链参与者，推动整个本土牦牛绒产业的完善与发展，打造出精造面料。”江南布衣相关负责人说。

(责编：申佳平、高雷)

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