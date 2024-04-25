人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

推动产业可持续发展《农场动物福利要求 牦牛》团体标准发布

2024年04月25日11:20 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月25日电 （记者杜燕飞）近日，在中国农业国际合作促进会主办，中国农业国际合作促进会动物福利国际合作分会承办的全球可持续天然纤维大会上，《农场动物福利要求 牦牛》团体标准发布，旨在促进我国牦牛相关产品的可持续发展和国际竞争力。

在全球面临气候变化、资源短缺的背景下，天然纤维可持续发展不可忽视。作为我国代表性的珍稀天然纤维，牦牛绒的产业标准制定与牦牛动物福利、当地牧民的可持续生活以及牦牛绒在贸易与出口中的竞争优势相关。

内蒙古农业科学院党委书记翟琇表示，我国牦牛养殖量占全球牦牛总数以及我国年产牦牛绒量占全球年产牦牛绒量均为90%以上。国内还没有与牦牛动物福利相关的标准，本次《农场动物福利要求 牦牛》团体标准的启动将填补这一空白。

中国农业国际合作促进会标准化委员会主任王培知表示，我国牦牛绒产区偏远，产业起步较晚，牦牛的经济价值并不广为人知。《农场动物福利要求 牦牛》是全球首部关于牦牛的动物福利标准，也是中国农业国际合作促进会动物福利国际合作分会（ICCAW）《农场动物福利要求》系列标准的第10部标准。该标准也将关注牦牛生长环境的生态可持续性，促进牦牛产业的负责任实践与可持续发展。

据介绍，作为本次团体标准的协定方之一，江南布衣是最早应用牦牛绒的中国设计师品牌之一。2022年开始，江南布衣与融设计图书馆开启了为期五年的“布尽其用”项目，研究牦牛绒并探寻牦牛绒产业发展前景。2024年，江南布衣联合合作伙伴共同发起了“布尽其用-牦牛绒产业振兴项目”，此次参与《农场动物福利要求 牦牛》团体标准的制定，是该项目中的重要行动之一。

“从产品应用，到产业振兴，我们希望可以联动行业协会等重要合作伙伴以及从原料采集到消费市场的上下游价值链参与者，推动整个本土牦牛绒产业的完善与发展，打造出精造面料。”江南布衣相关负责人说。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
组图：2024北京国际车展见证全球汽车行业发展动向
　　人民网北京4月25日电 （焦磊、车柯蒙、王连香）以“新时代 新汽车”为主题的2024（第十八届）北京国际汽车展览会（以下简称2024北京车展），于2024年4月25日至5月4日在北京中国国际展览中心顺义馆和朝阳馆举行。 记者了解到，2024北京车展吸引了国内外知名汽车品牌携全新产品以高规格参展。…
推动产业可持续发展《农场动物福利要求 牦牛》团体标准发布
　　人民网北京4月25日电 （记者杜燕飞）近日，在中国农业国际合作促进会主办，中国农业国际合作促进会动物福利国际合作分会承办的全球可持续天然纤维大会上，《农场动物福利要求 牦牛》团体标准发布，旨在促进我国牦牛相关产品的可持续发展和国际竞争力。 在全球面临气候变化、资源短缺的背景下，天然纤维可持续发展不可忽视。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部