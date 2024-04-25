新华社武汉4月25日电（记者胡喆、侯文坤）未来四年，我国计划发射三个“嫦娥”月球探测器。国际月球科研站建设将按照两个阶段分步实施，计划2035年前建成基本型。

4月24日下午，在中国宇航学会和中国航天基金会联合于武汉主办的2024年中国航天大会主论坛上，中国工程院院士、中国探月工程总设计师吴伟仁披露了国际月球科研站有关情况。

依据“总体规划、分步实施、边建边用”的原则，国际月球科研站建设将按照两个阶段分步实施，计划2035年前建成基本型，以月球南极为核心，建成功能基本齐备、要素基本配套的综合科学设施，开展常态化科学实验活动和一定规模的资源开发利用；2045年前建成拓展型，以月球轨道站为枢纽，建成功能完善、相当规模、稳定运行的设备设施，开展月基综合性科学研究和深度资源开发利用，为载人登陆火星开展相关技术验证和科学实验研究。

吴伟仁表示，作为国际月球科研站基本型建设阶段的重要任务，嫦娥六号将于近期实施发射，执行月背采样返回任务；嫦娥七号将于2026年前后发射，开展月球南极环境与资源勘察；嫦娥八号将于2028年前后发射，开展月球资源原位利用试验。

据介绍，国际月球科研站由月面段、月轨段和地面段构成，由能源动力系统、指挥信息系统和月面运输系统等基础设施组成，具备能源供应、中枢控制、通信导航、地月往返、月面科研等功能，可长期持续开展科学探测、资源开发、技术验证等多学科、多目标、大规模科学和技术活动。

国际月球科研站是中国发起，联合多国共同研制建设，在月球表面与月球轨道长期自主运行、短期有人参与，可扩展、可维护的综合科学实验设施。未来，我国将打造“五五五工程”，欢迎五十个国家、五百家国际科研机构和五千名海外科研人员加入国际月球科研站项目，共同建设和实施国际月球科研站这一大科学工程，共同管理科研站设施，共享科研成果。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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