原标题：科技与金融的“双向奔赴” 交通银行全力支持中关村论坛举办

4月25日，2024中关村论坛首次在永久会址开幕。作为面向全球科技创新交流合作的国家级平台，本次论坛以“创新：建设更加美好的世界”为主题，突出前沿探索、成果共享和开放合作。交通银行首次以“创新合作伙伴”身份参与中关村论坛系列活动，共话开放创新、共谋发展机遇，为建设更加美好的世界贡献智慧和力量。

中关村论坛创办于2007年，历经十余年发展已成为全球性、综合性、开放性的科技创新高端国际论坛。交通银行此次“首秀”，将通过论坛会议、技术交易、配套活动等交流活动，与国内外知名企业、行业领军企业、高成长企业、专业服务机构及科研院所等论坛合作伙伴携手融入全球科技创新浪潮，深入探讨“科技+金融”融合发展之道，交流分享融合成果，共同探索以科技创新实现高质量发展的新路径。

作为金融领域“国家队”，交通银行始终胸怀“国之大者”，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，主动服务国家科技创新战略，以金融“活水”助推新质生产力加快发展，为实现高水平科技自立自强提供有力支撑。截至一季度末，交通银行已服务全国近9万户科技型企业，并为近4.1万余户科技型企业提供贷款支持超6900亿元。

为更好服务科技型企业，该行创新推出科技金融服务“八专”机制，通过建立专设机构团队、专项支持政策、专属产品场景、专属评价体系、专业人才队伍、专属对接机制、专项考核资源、专业风控政策，着力打通科技与金融专业壁垒，持续探索金融助力科技创新和科技企业发展新模式。

产品建设方面，该行不断加强科技信贷能力建设及融资方式创新，充分发挥金融全牌照优势，整合集团资源打造“交银科创”品牌，以“科创易投”“科创易贷”“科创易融”“科创易租”四大产品体系及“科创易链”“科创易智”“科创易园”三大场景生态建设，为不同阶段科技型企业提供一揽子金融服务。

产业服务方面，该行充分发挥金融稳链、强链、补链作用，依托快易付、快易贴、供应链等产品服务，借助各类供应链金融平台，以“1+N”合作模式链接科技型企业上下游，有效解决链属企业融资难题。

围绕助力北京国际科技创新中心建设，交通银行北京市分行专设科技金融部，瞄准北京市两个国际引领支柱产业、四个特色优势“北京智造”产业，积极对接“三城一区”（中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城和北京经济技术开发区）、中关村国家自主创新示范区等平台，建立重点拓展名单，加强对科技型企业“信贷支持+投贷联动+场景赋能”的全方位支持，不断满足科技型客户多层次的金融需求。

科技创新发展离不开金融支持。未来，交通银行将继续践行国有大行使命担当，以“一件事”的专注为科技型企业提供更多生长力量，用“一辈子”的坚守与科技同进步、与企业共成长，全力推动科技与金融“双向奔赴”，为建设科技强国与金融强国交融互进贡献交行力量。

(责编：曹淼、李源)

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