原标题：职业趋势报告：AI能力正在成为职场关键竞争力

“五一”劳动节前夕，阿里巴巴发布《“AI+”职业趋势报告》，介绍我国各行各业正在如何用AI（人工智能）。《报告》指出，AI会编程、能设计、懂养猪，进入各行各业后，已经显示出巨大价值。“人人都有一个AI助理”的时代加速到来，AI能力成为职场关键竞争力，“人机协作”成为新的工作方式。

“人机协作”成为新工作方式 呈现八个趋势

《报告》编撰组负责人介绍，去年以来，各行各业出现一批AI先行者，他们积极行动，借助“AI助理”激活知识和数据，应用各类AI工具辅助工作，自制模型批量化产出成果。在“人机协作”的新工作方式下，他们让工作变得效率更高、环境更友好。

这份《报告》在采访上述“职场AI人”的基础上形成，详细介绍了他们在工作中妙用AI的经验心得，并总结了“AI+职业”的八个趋势。

《报告》认为，面向AI时代的职场，AI能力是关键，AI助理则是个人和企业调用AI超强智能最简便、最普惠的方式。清华大学经管学院组织与领导力系主任、Flextronics讲席教授李宁表示，目前，AI能力已经发展为一门独立于传统技能和知识的新兴必备技艺；越来越多的用人单位认可AI能力是一项评价人才的关键指标，在招聘、考核等环节予以重点关注。

“AI助理”已经学会养猪 马上开始学养鸡、产蛋

“铁骑力士”是农牧食品行业龙头企业，今年3月，公司旗下的养猪场迎来了一个新成员——“智慧养殖专家”。它不是真人，而是公司在钉钉上打造的“AI助理”。虽然场长们个个都是养猪高手，但论养猪知识的广博，他们比起“AI助理”还是有差距。上线短短两周时间，100多名场长就向“AI助理”请教问题超过5000次。

刘武是“铁骑力士”重庆南川养猪场场长，他对这位“新同事”赞不绝口：“现在有任何问题，通过语音问AI助理就行。比如猪出现了异常状况，普通饲养员经验不够，没法确定猪是否生病了，就可以向AI助理描述情况。AI助理会直接给出准确的数据和知识，大大减少了我们的工作量。”

这个养猪“AI助理”是公司工程师团队一手打造的。周子超是铁骑力士的一名数字化工程师，他说，公司饲养员基本都在40-60岁之间，高中或中专毕业，只会基本的智能手机操作，输入主要靠语音或手写。公司一直就有各种系统，但他们不会用、不爱用，使用率不高。AI大语言模型面世后，工程师团队意识到，只要打通各个系统，用自然语言就能交互、调用，可以把使用门槛降到最低，让数字化真正“活”起来。

最终，周子超在钉钉上基于“通义千问”大模型底座开发了这个“AI助理”。在训练“AI助理”时，他喂了三类数据：一是公司规章和制度，二是行业资料和知识，三是内部经验和数据。“AI助理”在完成“特训”后，上知公司历史、下知最新信息，成为全公司知识最渊博的“养猪专家”，听候同事们随时随地派活调遣。周子超说，接下来他计划给公司养鸡、产蛋业务也都配上“AI助理”。

AI能力造就“超级个体” AI新职业成为就业风口

南墙是成都的一名设计师，不懂编程的她自掏腰包购买云计算服务，练出了50多个图片模型，成为AI设计平台“堆友”上的“顶流”。这50多个模型涵盖动漫、插画、3D图标、产品展台、人像摄影等，南墙用这些模型服务客户，并把它们开放给其他设计师。基于模型，可以一键生成同种风格的图片。

南墙介绍，在模型的辅助下，她能够快速批量化地生成初稿，帮助客户高效锁定设计方向，解决了以前沟通不畅、多次返工的痛点。在AI生成图的基础上，她再结合PS、矢量制图等传统设计工具精调深化，最终作品往往令人满意，能够顺利完成验收交付。她粗略估算，由于流程中的卡点被打通，她工作的整体效率提升了10倍。

《报告》把南墙这样的新一代职场人，称为AI时代的“超级个体”。《报告》指出，目前，AI引发职业革命的基本面貌已经清晰：一批新职业因AI而生，大量传统职业则因AI而变。教育界和产业界也做出了反应，合作开展AI素养、AI新职业培训。

2023年下半年，杭州第一技师学院在杭州市人社局的牵线下，与数据智能服务公司瓴羊结缘，启动人工智能训练师“一试双证”试点工作。这是一项制度创新，瓴羊主导培训与认证体系设计，考生参加培训、通过认证考试后，可取得企业认证证书，同时获得相应职业技能等级证书，“一次考试，双重认可”。获证学员将享受技能补贴、积分落户加分等政策福利，还能得到优先到相关企业上岗的机会。2023年12月，首批人工智能训练师初级工21名、中级工40名在杭州第一技师学院通过认证。

瓴羊数字人才发展中心总经理林丽认为，AI时代需要“懂业务、懂数据、懂AI”的复合型人才，打通政、企、学资源至关重要。目前，瓴羊的人才培训项目已经覆盖全国100多万家企业，超过10万人通过了“人工智能训练师”岗位企业认证。

与此同时，算力资源开始在全国大学生群体中加速普及。去年11月，阿里云面向全国高校推出“云工开物”计划，为中国4000多万高校学生每人送一台云服务器。学生们可以用其建站、搭应用、探索AI技术。清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学、华南理工大学等高校率先加入。今年4月1日，基于“云工开物”的“高校训练营”启动，阿里云计划在15座城市、70所全国高校巡回开营，帮助学生用云计算与AI工具进行云上开发和应用创新。

(责编：董童、李源)

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