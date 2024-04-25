人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

阿里巴巴发布职业趋势报告：AI能力正在成为职场关键竞争力

2024年04月25日15:50 | 来源：环球网
小字号

原标题：职业趋势报告：AI能力正在成为职场关键竞争力

“五一”劳动节前夕，阿里巴巴发布《“AI+”职业趋势报告》，介绍我国各行各业正在如何用AI（人工智能）。《报告》指出，AI会编程、能设计、懂养猪，进入各行各业后，已经显示出巨大价值。“人人都有一个AI助理”的时代加速到来，AI能力成为职场关键竞争力，“人机协作”成为新的工作方式。

“人机协作”成为新工作方式 呈现八个趋势

《报告》编撰组负责人介绍，去年以来，各行各业出现一批AI先行者，他们积极行动，借助“AI助理”激活知识和数据，应用各类AI工具辅助工作，自制模型批量化产出成果。在“人机协作”的新工作方式下，他们让工作变得效率更高、环境更友好。

这份《报告》在采访上述“职场AI人”的基础上形成，详细介绍了他们在工作中妙用AI的经验心得，并总结了“AI+职业”的八个趋势。

《报告》认为，面向AI时代的职场，AI能力是关键，AI助理则是个人和企业调用AI超强智能最简便、最普惠的方式。清华大学经管学院组织与领导力系主任、Flextronics讲席教授李宁表示，目前，AI能力已经发展为一门独立于传统技能和知识的新兴必备技艺；越来越多的用人单位认可AI能力是一项评价人才的关键指标，在招聘、考核等环节予以重点关注。

“AI助理”已经学会养猪 马上开始学养鸡、产蛋

“铁骑力士”是农牧食品行业龙头企业，今年3月，公司旗下的养猪场迎来了一个新成员——“智慧养殖专家”。它不是真人，而是公司在钉钉上打造的“AI助理”。虽然场长们个个都是养猪高手，但论养猪知识的广博，他们比起“AI助理”还是有差距。上线短短两周时间，100多名场长就向“AI助理”请教问题超过5000次。

刘武是“铁骑力士”重庆南川养猪场场长，他对这位“新同事”赞不绝口：“现在有任何问题，通过语音问AI助理就行。比如猪出现了异常状况，普通饲养员经验不够，没法确定猪是否生病了，就可以向AI助理描述情况。AI助理会直接给出准确的数据和知识，大大减少了我们的工作量。”

这个养猪“AI助理”是公司工程师团队一手打造的。周子超是铁骑力士的一名数字化工程师，他说，公司饲养员基本都在40-60岁之间，高中或中专毕业，只会基本的智能手机操作，输入主要靠语音或手写。公司一直就有各种系统，但他们不会用、不爱用，使用率不高。AI大语言模型面世后，工程师团队意识到，只要打通各个系统，用自然语言就能交互、调用，可以把使用门槛降到最低，让数字化真正“活”起来。

最终，周子超在钉钉上基于“通义千问”大模型底座开发了这个“AI助理”。在训练“AI助理”时，他喂了三类数据：一是公司规章和制度，二是行业资料和知识，三是内部经验和数据。“AI助理”在完成“特训”后，上知公司历史、下知最新信息，成为全公司知识最渊博的“养猪专家”，听候同事们随时随地派活调遣。周子超说，接下来他计划给公司养鸡、产蛋业务也都配上“AI助理”。

AI能力造就“超级个体” AI新职业成为就业风口

南墙是成都的一名设计师，不懂编程的她自掏腰包购买云计算服务，练出了50多个图片模型，成为AI设计平台“堆友”上的“顶流”。这50多个模型涵盖动漫、插画、3D图标、产品展台、人像摄影等，南墙用这些模型服务客户，并把它们开放给其他设计师。基于模型，可以一键生成同种风格的图片。

南墙介绍，在模型的辅助下，她能够快速批量化地生成初稿，帮助客户高效锁定设计方向，解决了以前沟通不畅、多次返工的痛点。在AI生成图的基础上，她再结合PS、矢量制图等传统设计工具精调深化，最终作品往往令人满意，能够顺利完成验收交付。她粗略估算，由于流程中的卡点被打通，她工作的整体效率提升了10倍。

《报告》把南墙这样的新一代职场人，称为AI时代的“超级个体”。《报告》指出，目前，AI引发职业革命的基本面貌已经清晰：一批新职业因AI而生，大量传统职业则因AI而变。教育界和产业界也做出了反应，合作开展AI素养、AI新职业培训。

2023年下半年，杭州第一技师学院在杭州市人社局的牵线下，与数据智能服务公司瓴羊结缘，启动人工智能训练师“一试双证”试点工作。这是一项制度创新，瓴羊主导培训与认证体系设计，考生参加培训、通过认证考试后，可取得企业认证证书，同时获得相应职业技能等级证书，“一次考试，双重认可”。获证学员将享受技能补贴、积分落户加分等政策福利，还能得到优先到相关企业上岗的机会。2023年12月，首批人工智能训练师初级工21名、中级工40名在杭州第一技师学院通过认证。

瓴羊数字人才发展中心总经理林丽认为，AI时代需要“懂业务、懂数据、懂AI”的复合型人才，打通政、企、学资源至关重要。目前，瓴羊的人才培训项目已经覆盖全国100多万家企业，超过10万人通过了“人工智能训练师”岗位企业认证。

与此同时，算力资源开始在全国大学生群体中加速普及。去年11月，阿里云面向全国高校推出“云工开物”计划，为中国4000多万高校学生每人送一台云服务器。学生们可以用其建站、搭应用、探索AI技术。清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学、华南理工大学等高校率先加入。今年4月1日，基于“云工开物”的“高校训练营”启动，阿里云计划在15座城市、70所全国高校巡回开营，帮助学生用云计算与AI工具进行云上开发和应用创新。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
香港首个基础大模型与凤凰卫视旗下机构达成战略合作
　　人民网北京4月25日电 （记者夏晓伦）4月23日，香港生成式人工智能研发中心(HKGAI)与凤凰卫视旗下人工智能数据服务机构——凤凰智媒达成战略合作。双方将联合打造多语言、多模态以及多元文化的高质量语料数据集，并探索合成数据加速大模型迭代的新模式，共同推动香港生成式人工智能的行业发展，加强华语文化对生成式人工智能领域的影响。…
中消协发布“五一”假期消费提示
　　人民网北京4月25日电 （记者孙博洋）记者从中消协了解到，“五一”假期即将到来，为了能让消费者敢消费、愿消费、乐享品质消费，中消协发布了相关消费提示。 交通住宿要提前规划 “五一”期间人流、车流量大，景点、道路可能出现拥堵的情况。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部