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深化产业工人队伍改革 京津冀交通一体化再上新台阶

2024年04月25日15:54 | 来源：人民网
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人民网北京4月25日电（记者乔雪峰）近日，“轨道上的京津冀”职工劳动竞赛总结大会召开。据了解，此次竞赛是京津冀三地总工会深化产业工人队伍建设改革，推进三地交通一体化的一项重要竞赛活动。

大会上，对在劳动竞赛中表现突出的北京西站等15个先进单位、天津机务段客车运用车间等75个先进集体、石家庄客运段王星等200名先进个人、石家庄电力机务段等9个优秀组织单位、北京动车段刘海涛等60名突出贡献个人进行联合表彰。

据了解，中国铁路北京局在京唐、京滨、津兴等新线建设和京津冀铁路运营保障等重点工作中，开展了“高质量保障展作为、协同发展建新功”劳动竞赛，确保工程建设质量一流，安全生产持续稳定；在旅客出行和货物运输等运营服务重点工作中，开展了“一体化服务提品质、协同发展建新功”劳动竞赛，推进交通安全持续稳定、服务水平提高、通行品质全面提升。

据中国铁路北京局相关负责人表示，通过开展职工劳动竞赛，充分激发了京津冀三地广大职工学技术、提素质、做贡献的劳动热情，提高了交通运输产业工人队伍综合素质，激励广大职工在在京津冀高质量协同新发展中建功立业，为进一步推进三地交通网络完善畅通、枢纽功能优化提升、运输服务一体便捷，加快构建快速、便捷、高效、安全、优质的现代化交通体系，助力京津冀地区交通一体化完成“十四五”规划目标做出了积极贡献。

下一步，京津冀三地总工会将继续深化劳动和技能竞赛开展，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推动知识型、技能型、创新型产业工人队伍建设，引导职工学技练功、奋发有为、争做贡献，推动京津冀协同发展再上新台阶。

(责编：方经纶、高雷)
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