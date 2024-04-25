原标题：中国经济圆桌会｜解码首季经济成绩单

一季度经济数据出炉，我国经济实现开门红。如何看待一季度经济运行的整体形势？一季度经济呈现出哪些结构性的亮点和趋势性的变化？在国际视野下，中国经济一季度的表现如何？

新华社25日推出第四期“中国经济圆桌会”大型全媒体访谈节目，解码首季经济成绩单。节目邀请国家发展改革委国民经济综合司副司长李慧、国家统计局国民经济综合统计司副司长、新闻发言人王冠华、中国国际经济交流中心首席研究员张燕生、重庆华森制药股份有限公司董事长游洪涛，聚焦当前中国经济走势和未来增长前景。

出品人：傅华、吕岩松

总策划：霍小光

策划：孙承斌、李拯宇

监制：孙志平、刘刚、赖向东、王磊、储学军

制片：张平锋、张旭东、兰红光、车玉明、秦大军

统筹：李杰、杨咏、王宏达、李薇、吕馨慧、邹伟、马轶群、南隽、李晓云

主持人：李姝莛

编导：李畅、肖正强、杜瑞、吴昊、申丽

编辑：王梁、阮帅、季晓庄、杲均丰、卢书剑、王超、王海燕、祁星、李佳琳、田甜

记者：李姝莛、关桂峰、韩洁、陈炜伟、魏玉坤、韩佳诺、李林欣、杨志刚、郝晓江、刘洋、王革军、沙青、赵小帅、冯媛媛、吴飞座、霍思颖、李思佳、周阳、李海伟、孙敏、张智敏、逄杰、岳文婷、邹尚伯、李帅、姜亮、韩赫、程济安、崔月平、王冰笛、朱一南、危颖、朱龙川、李祯、张宇恒、董修竹、姚兵、杨依然、余福卿、华洪立、吉莉、刘亚南、谢锷、邓敏、曾涛、赵小娜、郑博非、孙青、有之炘、杨子春、郝杰、霍思颖、丁乐、吴昊、缪培源、孟菁、李光正、刘春燕、钟雅、孙鑫晶、李贺

报道员：章林、努尔丁、本杰明·尼约克维泽瓦、露丝、科兹洛夫

导播：李何铭、陈琳

摄像：高民辉、章佳礼、赵鹏、赵祎鑫、胡震泽、郝杰

播控：彭雨荷

视觉：夏勇

动画：杨震男、杲均丰

配音：王帅龙

化妆：李水仙

新华社音视频部制作

新华通讯社出品

(责编：申佳平、陈键)

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