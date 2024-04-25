人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

水滴保举办用户共创会 推出“三好服务”覆盖保险保障全场景

2024年04月25日16:25 | 来源：央广网
小字号

原标题：水滴保举办用户共创会 推出“三好服务”覆盖保险保障全场景

　　4月24日，水滴保举办线下“用户共创会”，正式开启2024品质服务升级年。据悉，参与本次线下共创的有来自各行各业的保险用户、保险领域的研究专家，以及长期关注保险行业的媒体。在活动现场，水滴公司创始人、董事长兼CEO沈鹏，水滴公司合伙人、水滴保总经理冉伟，以及水滴保相关业务负责同学与参会嘉宾一起讨论共创，推出以好服务、好产品、好理赔为核心的“三好服务”，覆盖保险规划、产品定制、理赔服务等保险服务全流程。

　　倾听用户声音，提升服务体验。2023年，水滴保共收到4.77万条用户建议，优化了74次产品功能和服务规则，用户的问题解答率达到93.75%。沈鹏表示：“‘用互联网科技助推广大人民群众有保可医，保障亿万家庭’是水滴保业务发展的重要使命。希望通过用户共创会的形式，面对面听取用户的反馈和建议，从而把产品做得更好，不断提升服务能力，创造更大的用户价值。”

　　水滴保业务负责人与用户、专家代表进行讨论

　　好服务：升级1v1主动保单讲解服务已有超10万用户使用

　　互联网的普及为用户提供了更便捷的保险服务，但同时也带来了选择困难和决策难题。相对于其他互联网产品，保险产品种类繁多、条款复杂也增加了用户的理解门槛。“保险合同有厚厚一沓，还有很多专业名词，普通人阅读起来很费劲，也很难懂。”来自贸易行业的保险用户赵永（化名）在共创会现场提出了自己的疑问。

　　在面临厚厚的保单的时候，大部分用户都犯了难。水滴保用户调研数据显示，在购买保险之后，有超7成用户想要更清楚了解保障内容和收费规则，最大程度避免错买情况。为此，水滴保为投保用户提供1V1主动保单讲解服务，在用户购买保险后，服务人员经授权同意会主动讲解保险条款、保障内容、理赔流程等关键信息，并对保单服务进行全程跟踪和主动回访。数据统计，截至目前已有超10万用户使用过主动保单讲解服务。

　　“保险产品选购的专业性较高，用户的专业化配置意识和配置能力不足，容易出现错配或者重复投保却无法叠加理赔的多配问题。调研结果也显示大部分用户需要专人1V1介绍服务，帮助确定保险产品是否适合。因此，水滴保提供主动保单讲解服务，有助于用户优化保险配置。”国务院发展研究中心金融研究所保险研究室原副主任、教授朱俊生说。

　　好产品：为特殊人群进行定制上线40余款带病体保险产品

　　为特殊人群定制保险产品，专家朱俊生分享观点

　　近年来，健康险行业出现供需不匹配现象，保险产品种类众多，但同质化严重，用户往往很难选到最适合的保险产品。已经为家人配置了一些水滴保险的用户何英（化名）在共创会现场表示：“现在爸妈年纪大了有一些小毛病，适合的保险非常少，希望能有一些针对呼吸道疾病、癌症相关的定制保险”，这也是当下很多投保用户面临的共性问题。

　　来自黑龙江的水滴保用户代表史蓝（化名）和张力（化名）是一对老年夫妻，如今都已经60多岁，退休后有固定退休金。2023年，史蓝查出肾癌并进行了一侧肾脏切除手术，水滴保的百万医疗险为其成功报销了保障范围内的医疗费。“我是1960年生人，水滴保已经保到2350天了，我爱人是蓝鲸百万医疗险的受益人，她肾癌做手术之后，理赔获得1万多元，有病了保险可以理赔，不用自己花钱，特别是不用给孩子增加负担。”共创会现场张力向大家分享感受。

　　带病体、老年人等特殊群体的保险供给存在不足，很多用户因身体或年龄原因无法投保。在AI、大数据等赋能下，水滴保对带病人群、母婴群体、银发群体等进行更深刻的需求洞察，为其提供更具创新性、定制化、高性价比的保险产品和服务。截至目前，水滴保累计上线40余款带病体保险产品，2023年为2742位带病体用户提供理赔服务，为823位老人提供理赔服务，其中年龄最大已经94岁。

　　此外，基于数据和场景优势，水滴保推出“精选产品”，给用户智能推荐更高性价比、更适合的保险产品，以确保用户在面临意外情况时能够得到支持和保护。数据显示，通过精选产品的智能推荐，水滴保为用户匹配到合适产品的效率提升超20%。

　　朱俊生对此也分享了自己的看法：“消费者对保险的需求越来越多元化，未来的保险方案一定是多元化需求，每一个人都需要定制产品。互联网保险将迎来高质量发展的一个关键时期，希望水滴保能持续提升服务品质，提高用户满意度来引领行业发展”。

　　好理赔：开通“理赔服务直达专线”小额门急诊可“24小时”获赔

　　水滴公司合伙人、水滴保总经理冉伟发布“三好服务”升级内容

　　“保险涉及保单整理、责任讲解、信息查询、信息变更、理赔协助等事项，是典型的售后型业务。”用户代表赵永表示。在售后理赔方面，水滴保“帮帮赔”线下理赔服务已经覆盖北京、深圳、武汉等10个城市。2023年，水滴保协助7.06万用户完成了7.87万件理赔案件，累计理赔金额达3.89亿，其中单笔最高理赔金额达150万。

　　传统理赔流程中，用户需要向保险公司报案并自行整理资料，然后由保险销售或客服人员将案件内部流转给理赔人员。这种方式容易出现因资料错误而多次提交，以及人员流转延长理赔等待时间等问题。“尤其老年用户不太会操作智能手机，建议可以有更便捷的方式帮助他们完成理赔”，何英在现场提出建议，希望理赔环节能更快更便捷。

　　针对用户反馈的问题，水滴保开通首个“理赔服务直达专线”，用户可在水滴保公众号理赔界面申请预约，享受专业的理赔顾问专属服务。据悉，目前水滴保已经有130个保险开通了直达专线，用户可与水滴保“帮帮赔”理赔服务人员直接沟通，省去冗杂理赔流转环节。数据显示，该专线使得用户在申请理赔环节提效16%。

　　此外，对于发生频率高的小额门急诊险产品，水滴保推出“24小时赔”服务。即凡投保水滴保带有“24小时赔”标志的门急诊保险产品，符合条件的均可享受24小时赔付到账。数据统计，截至目前该服务在申请理赔环节平均为单个用户节省了1-2小时。未来，凡投保水滴保带有“超时垫付”标志的重疾险保险产品，符合条件的如果超过30日未出具理赔结论，将获得保额10%的先行垫付，帮助用户应对必要的医疗及生活费用支出。

　　活动最后，水滴公司合伙人、水滴保总经理冉伟发布“三好服务”（好服务、好产品、好理赔）的具体升级内容。他表示：“自上线以来，水滴保始终坚持‘用户第一’的理念，不断听取用户建议，提升服务质量。倾听只是开始，行动不会结束。未来，我们将通过多种形式，持续听取更多用户的反馈，认真解决好用户关心的每一个问题”。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
香港首个基础大模型与凤凰卫视旗下机构达成战略合作
　　人民网北京4月25日电 （记者夏晓伦）4月23日，香港生成式人工智能研发中心(HKGAI)与凤凰卫视旗下人工智能数据服务机构——凤凰智媒达成战略合作。双方将联合打造多语言、多模态以及多元文化的高质量语料数据集，并探索合成数据加速大模型迭代的新模式，共同推动香港生成式人工智能的行业发展，加强华语文化对生成式人工智能领域的影响。…
中消协发布“五一”假期消费提示
　　人民网北京4月25日电 （记者孙博洋）记者从中消协了解到，“五一”假期即将到来，为了能让消费者敢消费、愿消费、乐享品质消费，中消协发布了相关消费提示。 交通住宿要提前规划 “五一”期间人流、车流量大，景点、道路可能出现拥堵的情况。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部