人民网北京4月25日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为充分发挥保险在促进经济社会发展全面绿色转型中的重要作用，近日金融监管总局印发了《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

《指导意见》主要包括五个部分、二十四条举措。分别从总体要求、加强重点领域绿色保险保障、加强保险资金绿色投资支持、加强绿色保险经营管理能力支撑以及工作保障等五个方面提出明确要求。

在总体要求方面，《指导意见》确立了推动绿色保险高质量发展的指导思想，明确了坚持系统观念、稳中求进，坚持示范引领、重点突破，坚持创新驱动、数字赋能，坚持协同推进、开放合作的基本原则，并分两个阶段确定了主要目标。

在加强重点领域绿色保险保障方面，《指导意见》从负债端提出九项重点工作任务，包括提升社会应对气候变化能力、保障绿色低碳科技创新、推动能源绿色低碳转型、推进碳汇能力巩固提升、支持绿色低碳全民行动、提高企业环境污染防治水平、服务工业领域绿色低碳与绿色制造工程发展、推进城乡建设节能降碳增效、助力交通运输绿色低碳发展等。

在加强保险资金绿色投资支持方面，《指导意见》从投资端提出三项重点工作任务，涉及完善绿色投资管理体系、强化保险资金绿色发展支持、加强绿色投资流程管理等。

在加强绿色保险经营管理能力支撑方面，《指导意见》聚焦保险机构，从强化主体责任、加大资源投入、提升风控能力、健全服务体系等四方面提出要求，确保绿色保险业务持续有效开展。

在工作保障方面，《指导意见》从加强监管引领、强化统计分析、推进行业协同、加大政策支持、加强宣传交流等五方面入手，全面提升对绿色保险发展的政策支持与保障力度。

《指导意见》是金融监管总局在2022年建立发布绿色保险业务统计制度基础上推出的又一重要工作举措，将进一步发挥监管引领作用，推动绿色保险有力有序发展。下一步，金融监管总局将持续推动完善绿色保险政策体系，不断提升绿色保险服务经济社会绿色转型质效，促进绿色保险发展进一步走深走实。

(责编：罗知之、高雷)

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