人民网北京4月25日电 （记者杜燕飞）记者从国务院国资委了解到，作为国务院国资委指导开展的央企消费帮扶品牌活动，“央企消费帮扶聚力行动”之“彝心同力，共赋振兴”购物节活动日前启动。

国务院国资委社会责任局副局长柳长森表示，消费帮扶是促进脱贫地区特色产业提质增效和持续发展的重要途径，是巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要举措。

柳长森表示，“央企消费帮扶聚力行动”旨在汇聚央企业务合作伙伴、内部各单位各部门、产业链上下游企业合力。希望各央企进一步凝聚合力，不断加大消费帮扶力度，各参展商户进一步加强经营管理，不断提升产品质量和服务水平，各参与方进一步注重打造品牌，不断扩大消费助农效果，持续拓宽脱贫地区农产品销售渠道、扩大销售规模，推动消费帮扶形成“人人皆可为、人人皆愿为、人人皆能为”的全社会参与格局。

据介绍，此次购物节活动由国家能源集团、中国电信、东方电气集团联合主办，四川省凉山州国资委协办，采取线上与线下两个渠道相结合的方式，邀请20余家央企参与，设置展位30多个，央企消费帮扶平台、京东商城、本来生活网及各援扶县100余家供应商展销了主粮、杂粮、水果、干货、手工艺品等千余种地方农特产品。

数据显示，作为央企助力乡村振兴的重要工作内容，2023年以来，国务院国资委指导央企共举办了7场消费帮扶聚力行动，采购帮销额10.4亿元。2023年，央企直接购买脱贫地区农产品92.3亿元，帮助销售农产品67.5亿元，促进了农产品市场开拓和品牌推广。

(责编：方经纶、高雷)

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