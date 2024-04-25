人民网北京4月25日电 （记者杜燕飞）用电量是经济运行的“晴雨表”。中国电力企业联合会（以下简称中电联）日前发布的《2024年一季度全国电力供需形势分析预测报告》（以下简称《报告》）显示，全国电力供应安全稳定，电力消费稳中向好，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。

《报告》指出，一季度，全国全社会用电量2.34万亿千瓦时，同比增长9.8%，增速与上年四季度基本持平。其中，一季度，第一产业用电量289亿千瓦时，同比增长9.7%，延续了近年来的快速增长势头；第二产业用电量1.51万亿千瓦时，同比增长8%；第三产业用电量4235亿千瓦时，同比增长14.3%；城乡居民生活用电量3794亿千瓦时，同比增长12%，增速比上年一季度以及上年四季度均有大幅提升。

谈及一季度全社会用电量亮点，中电联相关负责人表示，一季度，第二产业用电量较快增长，制造业中高技术及装备制造业用电量增速领先。而四大高载能行业一季度用电量同比增长3.4%，增速比上年同期以及上年四季度增速均有所回落。其中，黑色金属冶炼和压延加工业用电量同比下降1.6%。

“一季度，高技术及装备制造业用电量同比增长14.5%，增速高于同期制造业平均增长水平7.1个百分点，制造业延续转型升级趋势，加快发展新质生产力。”上述负责人表示，电气机械和器材制造业用电量同比增长29.6%，其中，光伏设备及元器件制造业用电量同比大幅增长69.4%；新能源车整车制造用电量同比增长15.3%；计算机/通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业、医药制造业等行业用电量增速超过10%。

值得注意的是，透过用电量，我国消费活力也可见一斑。《报告》指出，一季度，第二产业中的消费品制造业用电量同比增长10.3%；第三产业中的批发和零售业、租赁和商务服务业、住宿和餐饮业用电量增速超过15%。

与此同时，随着促进数字消费、绿色消费等政策实施，电力消费显现出一些新亮点。《报告》显示，一季度，电动汽车高速发展，拉动充换电服务业用电量同比增长70.1%。在移动互联网、大数据、云计算等快速发展带动下，一季度互联网数据服务用电量同比增长33.4%。

电力供应方面，《报告》指出，截至2024年3月底，全国全口径发电装机容量29.9亿千瓦，同比增长14.5%；其中，非化石能源发电装机占总装机容量比重达到54.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。

对于2024年电力供需趋势，《报告》认为，在气候正常情况下，预计2024年全社会用电量9.8万亿千瓦时，同比增长6%左右，预计2024年最高用电负荷比2023年增加1亿千瓦；预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦，部分地区新能源消纳压力凸显。综合考虑电力消费需求增长、电源投产等情况，预计2024年全国电力供需形势总体紧平衡。

(责编：方经纶、高雷)

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