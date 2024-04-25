新华社北京4月25日电 题：建设全国统一大市场如何更好发力？

新华社记者

加快建设全国统一大市场是畅通国内大循环、推动构建新发展格局的必然要求，也是释放内需潜力、巩固经济回升向好基础的重要抓手。

当前，建设全国统一大市场如何更好发力？新华社记者前往江西、浙江、江苏、贵州等多地调研，对各地推进建设全国统一大市场的种种举措进行深入了解。

连接“断点”，盘活大市场

4月，天刚蒙蒙亮，位于江西南昌市南昌县的南昌向塘国际陆港内，汽笛长鸣，列车伴着晨曦缓缓启动。这趟列车装载数百辆江铃集团生产的汽车整车，目的地是广州南沙港，已在南昌陆港完成申报、查验及放行等一系列通关流程，抵达南沙港后无需再验，即可“出海”。

“广州港等沿海港口货物量大，集装箱通关往往需要较长时间。现在整个流程可在南昌陆港提前完成，相当于两港如一港，帮助企业节省了时间和成本。”南昌县口岸经济发展促进中心主任冷志强说。

冷志强告诉记者，近年来，通过持续推进通关一体化政策，加上快捷畅通的物流体系建设，不沿海的南昌县有了“出海口”，未来更多的“江西制造”将源源不断地送往全国和全球市场。

南昌县对通关一体化的探索，是全国统一大市场建设的一个生动缩影。

建设全国统一大市场，关键词是“统一”，强调的是市场中各种要素间的连接，这需要打破市场分割、连接区域“断点”，推动技术、资金、人才等各类资源要素有序流通。

当前，一些地方市场规则和市场信息连接不畅，或者在市场准入方面附加其他条件，有些还不能严格落实一视同仁的公平市场监管……

“建设全国统一大市场，简单说就是‘五统一’‘一破除’，即通过统一的基础制度规则、统一联通的市场设施、统一的要素资源市场、统一的商品服务市场、统一的市场监管以及破除地方保护，建设高效规范、公平竞争、充分开放的超大规模市场。”国家发展改革委负责人说。

作为数字经济大省，浙江在推进全国统一大市场建设方面走在了前列。记者在调研中了解到，通过充分运用技术优势，打破政务服务的时空界限，浙江已获批全国首个电子营业执照集成应用试点，同时，牵头开展“企业码”建设，实现39个领域深度应用，电子营业执照下载量超过902万个。

“目前，全省企业开办全流程网办率达96.8%，基本实现‘一环节、一日办、零费用’。”浙江省市场监管局登记注册处负责人说，浙江已出台企业登记档案数字化建设业务规范和技术标准，全面打通全省各登记机关档案查询系统，整合精简迁移流程，实现省内迁移“一件事”全流程网上办理。

放眼整个长三角地区，得益于长三角生态绿色一体化发展示范区跨区“证照联办通取”，如今上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善等地的办事企业只需“进入一个窗口、申请一次、递交一份材料”，即可一次性实现营业执照和其他准入类许可证件新设联办，并现场领取。

数据显示，长三角地区已累计推出了152个跨省通办政务服务，全程网办超过600万件，数据共享交换超过了8亿条，实现了37类高频电子证照的高效共享互认。

在中国宏观经济研究院经济研究所副所长郭丽岩看来，我国各地区资源禀赋和发展水平并不均衡，无论是市场平台设施互联互通，还是规则标准统一都要稳步推进。建设全国统一大市场，应结合区域重大战略和区域协调发展战略的实施。

市场监管总局综合规划司副司长王国伟表示，建设全国统一大市场，从监管角度看，要建章立制做“加法”，统一市场监管制度规则和执法尺度；简政放权做“减法”，营造市场化法治化国际化营商环境；区域协作做“乘法”，推进区域市场监管一体化和跨区域监管执法协作；破除壁垒做“除法”，着力规范不当市场竞争和市场干预行为。

打通“堵点”，畅通大市场

“既保护了原创设计，还解决了‘举证难、维权慢’的问题，这对我们面料花纹设计企业来说真是个好消息。”参加完区里组织的区块链存证培训后，浙江捷信纺织科技有限公司总经理刘化海十分欣喜。

在“国际纺都”浙江绍兴市柯桥区，一枚小小的纺织品花样图案，关系到纺织企业的核心利益。在过去，企业设计出一款最新畅销的花样，往往很快就被其他企业仿冒。但由于地方行政壁垒等多种原因，企业很难维权。“即使最后赢了官司，花样可能也早就过时了。”刘化海说。

为破除花样版权保护这一“堵点”，柯桥区创新发展“纺织品花样数治”应用，对花样建立“一图一ID”数字“身份证”，给花样版权盖上了一枚“时间戳”。

柯桥区有关负责人介绍，截至目前，企业使用花样AI比对45.4亿余次，查重13.3万次，花样版权登记确权周期已经从30个工作日缩短到7个工作日内。

破除地方保护和行政性垄断，对加快建设全国统一大市场具有重要意义。

中国国际经济交流中心副理事长王一鸣表示，打通制约经济循环的关键“堵点”，打破地方保护和市场分割，促进商品要素资源在更大范围内顺畅流动，才能有效吸引全球高端要素和市场资源，更好联通国内与国际市场，为构建新发展格局提供强大支撑。

“以往参与某些政府采购需要人脉关系。公司曾花费近一年的时间跟进外省的一个政府采购项目，最终却被当地企业‘截走’。”江西控势网络信息安全有限公司总经理尚洪军告诉记者。

2021年底，江西省政府采购电子卖场在全省推广，实现企业一地注册、全省通卖，打破政府采购的区域壁垒，畅通信息渠道，累计交易额突破100亿元。“电子卖场打破了信息差，让大家公平竞价，还提高了交易效率。”尚洪军说。

打通“堵点”，要破除各种“土门槛”、清理“土政策”。

国家发展改革委体改司副司长王任飞表示，针对一些经营主体反映强烈的各种“土门槛”“土政策”，一是集中清理了妨碍统一市场和公平竞争的政策措施；二是坚决破除地方保护和市场分割，对问题突出的领域集中开展专项整治，为经营主体解决了一批实际问题；三是建立了不当干预全国统一大市场建设行为问题整改和典型案例约谈通报制度。

据市场监管总局统计，自2023年6月起开展了为期半年的集中清理行动，各地区、各部门对2022年12月31日前制定、现行有效的政策措施进行集中清理，修订废止了妨碍全国统一大市场和公平竞争的政策措施4218条。

打通“堵点”，要建立并完善各级公平竞争审查制度。

某市住建局下发《建设工程造价咨询、招标代理中介机构及其从业人员考核办法》，按照公司注册地是否在本市设置加分项，排斥和限制外地经营者参加本地招投标；某市政府出台的《房屋建筑和基础设施工程施工招标投标办法》，规定在该市获得“鲁班奖”的加分高于在市外获得“鲁班奖”的加分，变相限制外地经营者参加本地招标投标活动……

当前，一些地方在招标投标政策措施中仍隐含地方保护或所有制歧视的内容，为此，国家发展改革委等8部门近日联合印发了《招标投标领域公平竞争审查规则》，着力从源头上减少排斥、限制公平竞争的规定和做法。

“不得要求经营主体在本地区设立分支机构、缴纳税收社保或者与本地区经营主体组成联合体，不得要求经营主体取得本地区业绩或者奖项”……针对一些企业反映的堵点、痛点，规则均明令禁止。

市场监管总局竞争协调司司长周智高介绍，下一步，市场监管总局将坚持问题导向，突出整治重点，推动《公平竞争审查条例》尽快出台，制定公平竞争审查抽查、举报处理等工作规则，深入开展整治地方保护、市场分割突出问题，维护公平竞争市场秩序专项行动，加大案件公开曝光力度，强化行政建议和执法约谈，大力纠治不当市场干预行为，为经营主体创造广阔发展空间和公平竞争舞台。

突破“难点”，提升大市场

身披霓虹色彩的数百架无人机在空中上下翻飞、悬停，不断变换队形，相继组成凤凰、牛郎织女等3D立体图案……不久前举行的苗族跳花节上，一场精彩的无人机编队表演，赢得贵州六盘水市南开乡当地群众和游客阵阵喝彩。

无人机编队表演是低空经济不断发展的具象呈现之一。围绕低空经济的相关政策陆续推出，各地纷纷开展试点。

工业和信息化部等四部门联合发布的《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》提出，到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。

《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》明确提出，“发挥超大规模市场具有丰富应用场景和放大创新收益的优势，通过市场需求引导创新资源有效配置，促进创新要素有序流动和合理配置，完善促进自主创新成果市场化应用的体制机制，支撑科技创新和新兴产业发展。”

突破“难点”，促进创新要素在更大范围内有序流动和合理集聚。依托超大规模市场，我国建设的高铁营业里程稳居世界第一，新能源汽车产销多年保持全球第一，全球光伏发电装机容量近一半在中国……

放眼全国，5G基站已发展到364.7万个，我国已建成全球规模最大的5G网络，5G基站总数超全球一半以上。而由此带来的新产品、新技术的大规模应用和迭代更新，让更多企业和互联网平台如雨后春笋般拔节生长，为我国超大规模市场的发展带来更多生机与活力。

突破“难点”，要以国内大循环和统一大市场为支撑，有效利用全球要素和市场资源，使国内市场与国际市场更好联通。

3月21日晚，苹果中国大陆最大零售店在上海开业，苹果公司首席执行官蒂姆·库克亲手推开新店大门迎接中国消费者。

“中国对苹果而言仍是一个重要市场，拥有全球最大的智能手机消费群，苹果手表等生态系统配件的销售增长潜力巨大。”新加坡《联合早报》报道。

拥有14亿多人口的大市场，是一个开放包容的大市场。巨大的消费市场，成为世界选择中国的重要原因，而强大的制造能力、更加开放包容的营商环境和生态，成为世界投资中国的必然选择。

看好中国，投资中国，中国超大规模市场正不断形成全球先进资源要素的强大引力场。

突破“难点”，加快建设大市场，持续激活大市场，不断提升大市场。

王任飞表示，下一步，国家发展改革委将会同有关方面加快完善有利于全国统一大市场建设的各项制度规则，开展建设全国统一大市场促进高质量发展系列行动，深入破除地方保护和市场分割，推动全国统一大市场建设，不断取得新进展，实现新突破，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。（记者齐中熙、叶昊鸣、张千千、郭潇宇、魏一骏、顾小立、熊家林、姚子云）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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