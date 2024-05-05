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中国人民银行：一季度涉农、普惠金融贷款持续增长

2024年05月05日21:21 | 来源：新华社
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中国人民银行日前发布的数据显示，2024年一季度，涉农、普惠金融等领域贷款持续增长。截至一季度末，本外币涉农贷款余额60.19万亿元，同比增长13.5%；普惠小微贷款余额33.41万亿元，同比增长20.3%。

中国人民银行发布的金融机构贷款投向统计报告显示，一季度末，农村（县及县以下）贷款余额50.36万亿元，同比增长13.9%，一季度增加3.2万亿元。农户贷款余额17.72万亿元，同比增长11.6%，一季度增加8587亿元。农业贷款余额6.33万亿元，同比增长14.7%，一季度增加5064亿元。

报告还显示，今年一季度，普惠金融各领域贷款增长较快。截至一季度末，普惠小微贷款余额33.41万亿元，同比增长20.3%，一季度增加2.38万亿元。农户生产经营贷款余额9.95万亿元，同比增长17.1%。创业担保贷款余额2935亿元，同比增长0.2%。（记者任军）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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