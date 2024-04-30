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广西：电商平台抛出大额补贴 激发消费者换新需求

2024年04月30日08:17 | 来源：人民网－广西频道
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原标题：广西：电商平台抛出大额补贴 激发消费者换新需求

　　在家里转一圈，你是否也发现，有几件不好用或用不上的旧家电，不知道该怎么处理，丢了舍不得，不丢又占地……

　　近日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（下称《行动方案》），明确实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平。

　　为贯彻落实国务院大规模设备更新及消费品以旧换新工作部署，落实商务部2024消费促进年工作要求，广西商务厅联动京东、淘宝、天猫、苏宁、美团等多个电商平台，市场化开展2024广西消费品以旧换新网络促消费活动。

　　前述活动的时间为2024年4月至12月，通过指导区内外电商平台、企业开展市场化以旧换新，设置专区、专栏，统一标识，推出多样化补贴优惠举措和便利回收渠道，完善服务和流程，满足消费者生活品质升级的需求，力争活动期间带动广西网络零售额实现较快增长。

　　面对巨大的市场空间和消费者换新需求，电商平台已开始布局。

在江南万达商场苏宁易购门口摆放着活动促销展板。人民网记者 陈燕摄

　　在本次以旧换新行动中，苏宁易购APP开设“焕新频道”，设立“家电以旧换新”专区，为消费者提供更多以旧换新商品选择。发起以旧换新补贴行动，联合超30家家电头部企业开展“以旧换新最高立减10%专项补贴活动”，同时为消费者打造线上样板间，提供一键式、一站式、多场景、定制化的超1000套焕新方案；在支付端联合中国银行、工商银行、建设银行等金融机构推出分期免息、分期立减等优惠活动，加码以旧换新补贴；深入各市开展家电博览会、线下座谈会、以旧换新专项行动、走进社区等多种形式的活动，为消费者进行政策解读，提供消费便利。

　　“除了政府以旧换新补贴外，京东电器联合家电头部品牌开展绿色家电以旧换新双重补贴15%，3C类以旧换新增值20%的政策。涵盖超30家品牌的20类家电，店内参与商品覆盖率超90%。”京东五星电器集团广西有限公司运营总经理蔡明说，针对广西区域推出独有政策，消费者只要1台旧机，来京东电器即享政府+京东电器以旧换新双重补贴，补贴力度达到25%，此外京东电器也将精选出近千款畅销单品，覆盖“高中低”全价位段，充分满足刚需、尝鲜、换新升级等多元消费需求。

　　淘宝、天猫联合中国家用电器协会、中国家电网和美的、海尔等家电头部品牌举办天猫优品“绿色家电以旧换新联盟广西启动仪式”，为消费者提供品牌大街、城市购、以旧换新平台消费券、365天只换不修和1分钱家电清洗服务等消换新福利。同时，通过广西576家合作门店落地“绿色家电以旧换新”行动，开展老旧家电换新知识科普、老旧家电场景艺术展、本地社区营销活动等丰富的资源，激发消费者的家电换新热情，为家电市场即将爆发的“报废换新”和“性能更新”需求高峰，带来全新的增长动力和消费活力。

　　美团则定制“以旧换新”活动专题页面，联合苏宁易购、重百电器、通程电器等多家连锁商场卖场开放线上到店或线下“收旧”，到店“买新”的到店换新模式。同时，通过换新活动的宣传、补贴发放与销售成交，联合政府、商家、平台三方的补贴，宣传旧换新环保概念，刺激消费、提升销售规模。

商场推出多样化补贴优惠举措。人民网记者 陈燕摄

　　此外，广西商务厅组织百名以上达人，走访汽车、家电、数码等品类商场、商圈、店铺，拍摄短视频，宣传广西消费品以旧换新活动，展示、推广特色商品、服务，推介重点品类新品、商家优惠等，通过网络达人的影响力，线上推广广西消费品，鼓励本地消费者参与消费品更新换代活动。

　　换新后，废旧家电如何回收？

　　蔡明介绍，为了让消费者家电换新更容易，京东电器为客户提供“三免四不限”服务，即旧机免上门费、免拆机费、免清运费，回收家电不限品类、不限品牌、不限年限、不限品相。同时，京东电器还支持跨品类换新和“一站式送新拖旧”，让消费者家电换新更便捷。

　　同时，苏宁易购也加码推出以旧换新“三不三免”服务承诺：大家电数码3C产品不限品类、不限品牌、不限年限均可享受一口价补贴，并提供免费上门、免费拆卸、免费搬运三大服务。（记者 陈燕）

(责编：曹淼、李源)
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