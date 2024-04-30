原标题：最高补贴千元！广西以旧换新带动家电消费热潮

近日，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），《行动方案》落实《国务院关于印发<推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案>的通知》部署，并明确消费品以旧换新的重点任务，组织在全国范围内开展汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”。

为加快推动广西家电以旧换新活动，广西商务厅开展2024年广西“老宅新貌·智享生活”家电以旧换新活动。从4月30日起，对符合补贴标准的个人业主消费者，给予500至1000元家电“以旧换新”补贴。

以旧换新 最高可享千元补贴

4月23日，在南宁市一家京东家电的卖场，几位顾客正在挑选空调。“家里的旧空调是三级能耗，用起来比较费电，制冷制热功能也不给力了。”市民李女士家中的旧空调已陪伴多年，听说最近买新家电有以旧换新的补贴，现场了解过价格后，她和家人决定置换一台一级能耗的变频空调。

该店一名导购员介绍，近期以旧换新叠加天气因素，店内客流量较以往明显增加，空调销售量持续增长。商家预测，即将到来的“五一”假期，冰箱、洗衣机等都将迎来销售高峰。

据了解，从4月30日起，广西将开展2024年广西“老宅新貌·智享生活”家电以旧换新活动。活动期间，开展存量房、二手房装修或厨房、卫生间等局部改造，并与参加活动的装修企业签订装修合同的个人业主消费者可享受补贴。符合要求的消费者可于4月30日下午到云闪付平台上传相关材料，申领家电“以旧换新”补贴。

家电卖场响应“以旧换新”政策。人民网 冯肖慧摄

本次活动按消费者与参加活动的装修企业所签订的合同金额发放500元至1000元的家电“以旧换新”补贴，名额20900份。活动名额一次性投放，个人业主消费者仅可按照合同金额对应档次进行申请，一个消费者仅限申请1次补贴。消费者可在参与活动的家电企业购买家电，按照补贴核销要求，进行核销补贴。

本次活动重点支持消费者购买以下大宗家电产品，包括但不限于：空调、电冰箱（含冰柜）、洗衣机（含干衣机）、电视机、热水器（含壁挂炉）、吸油烟机、燃气灶（含集成灶）、洗碗机、干衣机（烘干机）、蒸烤一体机等家电产品，购买产品须在中国能效或水效标识网备案且达到三级能效以上，具有统一的国标商品编码。

需要注意的是，消费者送交的旧家电须为空调、电冰箱（含冰柜）、洗衣机（含干衣机）、电视机、热水器（含壁挂炉）等5种家电，但和购买的新家电不限定为同品类家电。

多重补贴 带动家电消费热潮

在以旧换新政策带动下，广西家电市场掀起了一波绿色消费“小高潮”。

4月27日，在苏宁易购南宁江南万达店，南宁市民陈女士和家人正在选购冰箱：“家里的冰箱是十年前买的，食物串味比较严重，而且很费电，正好赶上以旧换新活动，我想换台节能冰箱。”

在导购员的介绍下，陈女士选了一款双开门智能零嵌冰箱。算下来，一台原价15000元的冰箱，参加五一优惠活动之后再叠加以旧换新最高立减10%专项补贴活动，一口价13000元。使用邮储银行的信用卡支付，还可以参加满8000元减600元、6期免息的优惠。旧机的抵扣价格，将由工作人员根据实际状况给出回收金额，直接打入陈女士的账户。

苏宁易购推出多项家电优惠活动。人民网 冯肖慧摄

据悉，苏宁易购于今年3月29日启动了新一轮以旧换新优惠活动。苏宁易购APP开设“焕新频道”，设立“家电以旧换新”专区，为消费者提供更多以旧换新商品选择。同时，发起以旧换新补贴行动，联合超30家家电头部企业开展“以旧换新最高立减10%专项补贴活动”。在支付端联合中国银行、工商银行、建设银行、邮储银行、广西北部湾银行等金融机构推出分期免息、分期立减等优惠活动，加码以旧换新补贴。

随着新一轮以旧换新的有序开展，越来越多的商家行动起来。4月22日—5月5日期间，京东在商城提供“以旧换新享补贴，至高立减2000元”的换新补贴福利。平台补贴覆盖家电、家居、建材、电脑、数码、汽车等超200个细分品类消费品，推出包括旧机免费上门、免费拆卸、免费搬运、不限购买渠道、不限使用年限、不限品牌、不限品相，采用一口价立减模式，旧机金额和补贴线上全额抵扣，支付差额即可换新机，全区范围支持取送同步、一站式以旧换新。

那么，废旧家电要如何处理回收？据了解，“邕易收”智能回收平台程序将作为消费者申请废旧家电收旧入口，覆盖全区14个地市。

消费者登录银联“云闪付”支付平台，点击“老宅新貌·智享生活”入口上传家装合同；进入全区废旧家电回收系统“邕易收”微信小程序申请家电预约“交旧回收”；“邕易收”平台公司将安排人员“上门收旧”，完成收旧补贴残值，向“云闪付”支付平台反馈回收和处置信息；消费者在“云闪付”平台领取相应档次的补贴消费券后，在参与活动家电企业购买新家电核销财政补贴，并享受家电销售企业购新让利优惠。（冯肖慧）

(责编：曹淼、李源)

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