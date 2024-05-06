原标题：第135届广交会“新”意不断

5月5日，第135届中国进出口商品交易会（以下简称“广交会”）在广州落幕。截至5月4日，本届广交会线下出口成交额达247亿美元，比上届增长10.7%。新兴市场客商成交积极，与共建“一带一路”国家的成交额为138.6亿美元，比上届增长13%。此外，广交会线上平台成交渐趋活跃，出口成交额达30.3亿美元，比上届增长了33.1%。

参展企业现场展示新品超100万件

主营产品为一次性剃须刀的宁波佳利世纪集团有限公司，是一家拥有自动化生产设备的专精特新“小巨人”企业。

“此次参展，我们坚持以创新赋能，采用新材料、创造新产品、发展新零售，此次带来了不少绿色环保的新产品。比如，超微分子可降解剃须刀，采用了全降解、半降解原材料，契合了顺应自然、追求环保的理念。”佳利世纪集团有限公司总经理舒红云说。

凭借多年参展经验，沈阳般舟纸制品有限公司针对不同地区，推出了个性化产品。该公司总经理张晓放表示：“我们对展示产品进行了技术升级，包括改进产品设计、调整产品配方的功能性、优化产品用料的舒适性体验等，受到了众多采购商的认可。”

正因坚持在“新”上持续发力，众多企业得以在市场竞争中赢得先机。本届广交会参展企业现场展示新品超100万件，举办334场新品首发首展首秀活动。企业在线上平台累计上传展品超254万件，其中新产品66万件、智能产品10万件、绿色低碳产品40万件、自主知识产权产品21万件。

“广交会上，新产品、新技术、新材料、新工艺、新创意层出不穷。”广交会新闻中心主任、中国对外贸易中心副主任周善青表示，更多体现新质生产力发展成果的高端、智能、绿色、低碳产品涌现，受到国际市场热捧和青睐，彰显了“中国智造”的硬实力，为外贸发展注入新活力。

来自215个国家和地区的采购商参会

“听说你们在本届广交会上有新品首秀，是哪一款呢？”5月2日中午，中柏文具（惠州）有限公司展位迎来了一位来自俄罗斯的老客户。

该公司销售经理乔依指着一款新品热情地介绍：“这款固体油漆笔不仅可以在钢铁、橡胶、塑料、木板、玻璃、纸张、混凝土等表面书写，还可以在水下、高温、极寒等环境下书写，字迹防水防脱且不易褪色。您可以试用一下。”

中柏文具（惠州）有限公司已连续参展26届。乔依告诉记者：“广交会是我们获客的重要平台，本届广交会开展以来，已经有来自俄罗斯、中东、欧美等国家和地区的优质采购商前来洽谈合作。”

同样受益于广交会的，还有广州市奇峰塑胶有限公司。该公司从2007年开始参加广交会。“广交会平台是我们订单来源的主要渠道之一。本届广交会第三期的前两天，已经有来自土耳其、斯里兰卡、尼泊尔等国家和地区的老客户前来下单，订单量达20个货柜。”奇峰公司总经理王特阳说。

数据显示，截至5月4日，共有来自215个国家和地区的24.6万名境外采购商线下参会，比上届增长24.5%，刷新了广交会纪录。其中，共建“一带一路”国家采购商达到16万人，增长25.1%；区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国采购商6.1万人参会，增长25.5%；金砖国家采购商为5.2万人，增长27.6%；欧美采购商有5万人，增长10.7%。（记者 龙跃梅）

(责编：方经纶、陈键)

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