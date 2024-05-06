原标题：全球首台甲醇汽车起重机投用

记者日前从山西太重集团获悉，全球首台、行业首创的甲醇汽车起重机（TZGT25T5-3.1M）近日投入使用。

这款甲醇汽车起重机最长主臂达44.5米，最大起重力矩为1372千牛米，最大额定起重量为25吨，拥有“智慧大脑”。太重集团技术中心工程机械所技术专办张宏亮说：“该起重机设计了自主化集成式智能化整车控制系统、伸缩臂力限器系统、全电控液压系统‘三合一’大脑，作业微动性好，能够精确控制。”

“这款甲醇汽车的起重机技术全部来自太重集团自主化技术。”太重集团技术中心工程机械设备研究所所长宋帅介绍，相关研发以市场上销量最大的25吨级汽车起重机为切入点，首次将甲醇汽车的耐醇、阻燃、耐久技术应用于工程起重机领域，“我们攻克了甲醇燃料供给系统相关零部件的行业难题，解决了甲醇发动机低温启动、甲醇蒸发潜热值高等难题。”

“将甲醇作为起重机燃料，与柴油相比，可减少40％的碳氢化合物排放。”张宏亮说，“甲醇作为重要煤化工产品，产量大且成本低，汽车起重机把甲醇作为替代燃料，可大大减少柴油等燃料使用，有利于保障国家能源安全。”

据介绍，甲醇汽车起重机不仅环保而且经济。“相比于燃油款汽车起重机，综合运营费用能节约42%左右。”张宏亮说，“尾气排放处理中不需要尿素，就可以满足‘国六’排放要求。”

“太重集团将进一步拓宽甲醇技术在其他起重机机型上的应用，目前55吨级甲醇汽车起重机已完成设计。”宋帅说，太重集团将锚定“高端化、智能化、绿色化、国产化”产品定位，持续加大新能源动力装备研发。（记者赵向南 通讯员王泽龙）

(责编：方经纶、陈键)

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