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2024年农业主导品种主推技术发布

2024年05月06日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：2024年农业主导品种主推技术发布

《农业农村部办公厅关于推介发布2024年农业主导品种主推技术的通知》日前印发，推介发布了150个农业主导品种、150项主推技术和10项重大引领性技术，其中大豆、玉米、小麦、油菜等作物品种及单产提升技术占40%以上。

据农业农村部相关负责人介绍，农业主导品种主推技术已持续推介发布20年，是农业科技推广标志性工作之一。在基层农技推广体系改革与建设项目的支持下，各级农技推广机构依托农业科技示范展示基地和科技示范户，开展示范展示、经验交流、培训指导，推动主导品种主推技术进村入户到田，极大提升了农业技术入户率和到位率。

“当前正值夺取夏粮丰收关键时期，我部要求各地农业农村部门抓好主导品种主推技术推广应用，充分利用基层农业技术推广体系、现代农业产业技术体系以及农业科技社会化服务组织等，引导带动广大农户和新型农业经营主体应用先进适用技术，为提升粮油等主要作物生产能力提供有力科技支撑。”上述负责人表示。（记者马爱平）

(责编：方经纶、陈键)
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