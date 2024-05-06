原标题：“澳门研发+横琴转化”模式渐成常态

近日，横琴粤澳深度合作区（以下简称“合作区”）科技型中小企业创新创业集聚地开园，首批18家机构企业、6个研发及成果转化中心入驻，涵盖人工智能、大健康、空间科学、生命科学与纳米材料融合技术创新等多个领域，这预示着更多科研创新成果在此落地。

不久前，《横琴粤澳深度合作区促进科技创新发展的若干措施》（以下简称《若干措施》）出台，从创新平台建设、科技企业引育、技术攻关、科技成果转化、国际科技合作、科技创新生态六个方面，提出细致具体的扶持措施，意在推动琴澳科创产业协同创新，助力合作区打造粤港澳大湾区国际科技创新中心的重要支点。

4月30日，在珠海澳大科技研究院—珠海凌烟阁芯片科技有限公司联合实验室内，科研人员正全身心投入科研攻关。随着《若干措施》的出炉，该研究院将得到更多支持。《若干措施》提出，对合作区企业与澳门高校产学研示范基地共建联合实验室的，将给予单个联合实验室最高200万元资助。

记者从合作区了解到，“澳门研发+横琴转化”模式渐成常态。在横琴从事科技研究和技术服务业的澳资企业实现高速增长，科技企业孵化器、新型研发机构等各类国家级、省级科技创新平台已达30家。

针对这一趋势，合作区着力支持企业与澳门高校、科研机构开展产学研合作——对经琴澳联合征集、澳门科学技术发展基金立项的产学研合作项目，给予合作区参与企业最高500万元资助。

《若干措施》还将澳门科技计划项目纳入配套资助范围。对合作区单位牵头承担、参与承担的国家或广东省科技计划项目，分别按100%、50%比例给予最高1000万元配套资助；对合作区单位参与承担的澳门科技计划项目，将按其自筹经费的50%或科研机构承担项目任务所需经费的100%，给予最高800万元资助。

“作为一名澳门创业者，我感到非常自豪。合作区不仅吸引了许多澳门居民来这里创新创业，更为我们提供了广阔的创业发展空间。”真健康（北京）医疗科技有限公司创始人、董事长张昊任分享说。2023年，该公司将企业总部迁至横琴。今年1月，该公司还获得了第三届横琴国际科技创新创业大赛总决赛成长组一等奖。

《若干措施》提到，合作区面向全球举办创新创业大赛，瞄准电子元器件、新材料、新能源、大数据、人工智能、物联网、生物医药产业等合作区重点发展产业领域，选拔具备关键核心技术、良好产业化前景的创新项目落户合作区或澳门；还将“以无偿资助、股权投资等方式给予单个企业最高1亿元支持，每届大赛支持总额最高3亿元。”

为进一步激励创新，合作区对经认定的独角兽企业给予最高2000万元奖励，且连续三年给予每年最高2000万元研发费补贴；对通过认定或新迁入的专精特新重点“小巨人”企业、专精特新“小巨人”企业、专精特新中小企业分别给予一次性400万元、300万元、80万元奖励。

据了解，合作区每年安排最高1亿元研发费用补助资金，对企业研发费支出给予最高10%、年度最高500万元补贴。

“合作区正积极实现与澳门联动发展，为促进澳门经济多元发展注入动力。”合作区执委会副主任聂新平表示，“当前正是布局横琴的良机，希望广大企业把握机遇，选择横琴，利用好横琴的‘好山好水好政策’，一起创造更好的未来，遇见更好的彼此！”（记者 龙跃梅）

(责编：方经纶、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经