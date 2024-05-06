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上海：“五一”假期线上线下消费金额超530亿元

2024年05月06日08:43 | 来源：光明日报
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原标题：上海：“五一”假期线上线下消费金额超530亿元

今年“五一”假期正值第五届上海“五五购物节”活动期间，上海各区结合自身特色，组织各大商圈、行业协会、电商平台等推出一系列精彩纷呈的活动，打造商旅文体展融合消费场景。据统计，4月30日至5月4日，上海全市线上线下共计消费530.3亿元。

“五一”期间，南京路步行街、外滩迎来大客流。据统计，5月1日，外滩滨水区瞬时峰值5.7万人，累计客流57.3万人次；南京路步行街瞬时峰值4.9万人，累计客流22.9万人次。同日，2024上海国际咖啡文化节在徐汇滨江开幕，绵延1.5公里的滨江岸线汇集咖啡市集、老字号品牌、体育赛事、演艺演出等跨界内容，让市民游客在“咖啡+万物”的新型消费集市中，品味美好生活。徐家汇商圈推出“星梦偕游”“夏日热恋·爱在徐汇”主题展，通过海派文化与现代风格的结合，为广大玩家带来一场打破“次元壁”的美妙玩乐及购物体验，节日累计客流超215万人次，比去年增长逾17%。

节日前夕，逾200家首店旗舰店登陆上海消费市场，近300个国内外品牌举办首发、首秀、首展活动。进博集市城市会客厅亮相南京路步行街，打造25个国别主题馆，引入5000余款进博同款和国别特色商品，打造上海进博消费国别文化打卡地。

节日期间，汽车、家电的以旧换新补贴叠加“五五购物节”优惠，带动绿色消费成为沪上消费主角。绿色智能家电补贴商品交易量1.6万单，销售额1.3亿元，比平时周末增长40%。（记者孟歆迪、颜维琦）

(责编：方经纶、陈键)
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