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“五一”假日经济的四大亮点

2024年05月06日08:48 | 来源：北京青年报
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原标题：“五一”假日经济的四大亮点

今年“五一”假期，“各地景区人挤人实况”“城市来了一亿人”等成为流行热语。全国景区一起火，大小城市一起红，假日经济呈现出四大亮点。

一是小中见大新消费。携程平台数据显示，“五一”假期四线及以下城市旅游预订订单同比增长140%，增幅明显高于一二线城市。下沉旅游市场表现突出，“小城市”“小众景点”更受青睐。淄博烧烤、贵州村超、天水麻辣烫和开封王婆等先后出圈，成为各具地方特色的旅游文化品牌。这些品牌并非行政主导下的刻意之作，而是商家主导、自媒体推导、消费者跟进的具有烟火气的消费现象，内中蕴含的是自下而上的消费升级。

二是“以旧换新”显魔力。大规模“以旧换新”既涉及生产环节，也包括消费领域，撬动的是5万亿规模的市场大蛋糕。由于大规模“以旧换新”项目包含生产领域的设备改造和消费领域的汽车、家装和电器，因此不仅联系着生产与消费，而且也具有催化新质生产力的作用。

“五一”期间，各地按照商务部等14部门联合发布的《推动消费品以旧换新行动方案》，采取措施推动汽车换“能”，推动家电换“智”，推动家装厨卫“焕新”。各地陆续发布消费品以旧换新的实施方案和操作细则，明确了消费者参与汽车、家电等以旧换新的支持范围和补贴细则。

三是就地消费新体验。“五一”假期，人们可以走出去“浪”，但也有人宅在家里，上网娱乐和线上购物，当然也可以就近吃喝玩乐。“假日经济”有更多选择，有更多体验，更显中国消费市场的丰富多彩和消费升级的更多选择。就地消费就近玩乐，也蕴含着国人消费新体验。

美团数据显示，“五一”假期前三天，全国本地生活服务消费同比增长25%。上海本地“吃喝玩乐”服务流量最大，上海文旅订单量（含景区、住宿、交通等）同比增长超76%。其他一二线热点城市本地生活消费也有很好表现。不得不说，虽然“网红”城市的热闹似乎掩盖了一二线城市的“假日经济”光芒，但一二线城市依然是“假日经济”的重心。这些城市始终不缺消费流量，不缺消费动能，更不缺常见常新的消费体验。

四是带给全球新期待。“五一”假期，出境游基本恢复到2019年同期水平，也激活了全球旅游市场对中国的新期待。据彭博社报道，中国4月27日至5月5日期间的出境游，超出了根据4月初票务销售情况所作的预期。我们看到中国出境游的加快和预期的提高。

正如中国是全球经济增长的主引擎，中国游客出境游的恢复，也给全球旅游市场带来了新期待。全球旅游市场，应该做好迎接中国游客的准备。不过，随着中国境内旅游市场的高质量发展，以及中国旅游消费品质提升，全球旅游市场也应提升服务质量，推出更有特色更具个性更适合中国游客特点的高品质文旅项目，靠吃老本是无法吸引中国游客的。

出境游在恢复，入境游也给出不错成绩单。数据显示，“五一”假期入境游预订订单同比增长130%，主要入境国家包括日本、美国、韩国、加拿大、马来西亚、泰国、英国、澳大利亚、俄罗斯、法国。外国游客来中国，旅游体验已升级，很多游客来华旅游穿汉服说汉语，通过旅游深度体验中国文化成为常态。

“五一”假期，书写中国“假日经济”新篇章。透析其中内涵， 不仅是文旅市场的热闹所能涵盖，还充满了中国高质量发展的门道：新质生产力在释放活力，新型消费在散发魅力。（作者：宇文）

(责编：方经纶、陈键)
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