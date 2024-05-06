原标题：去年Ａ股年度现金分红合计2.24万亿元

A股年报披露季已收官。截至4月底，A股5361家上市公司中，5351家披露2023年年报。过去一年表现如何？反映出哪些问题？在新“国九条”公布后，上市公司2023年分红和退市的情况成为市场关注的焦点。

成绩

6家“中字头”企业营收破万亿

2023年，A股上市公司实现营业收入共计72.54万亿元，较2022年增长0.85%；实现归母净利润共计约5.29万亿元，同比减少1.2%。其中，3072家A股上市公司在2023年实现营收同比增长，占披露企业总数的57.41%；2731家公司实现归母净利润同比增长，占比为51.04%；1126家企业归母净利润为负，年内未能实现盈利，占比为21.04%。从单个企业业绩表现来看，报告期内，6家“中字头”企业营收破万亿元。“两桶油”中国石化、中国石油占据一、二位，其中，中国石化2023年实现营收3.21万亿元，中国石油营收为3.01万亿元，分别同比下降3.19%和7.04%。

从板块来看，创业板、科创板和深证主板营收同比增速更高，分别为6.11%、4.63%和2.61%。盈利方面，各板块均出现不同程度下滑，科创板净利润降幅最大，为-39.94%，北证A股、创业板紧随其后，分别为-24.86%和-12.11%。

2023年，A股行业结构分化显著。公用事业板块受益于煤炭价格的走低以及经济复苏带来的需求增长，盈利能力大幅增强，2023年公用事业板块营收和净利润增速分别为2.5%、57.0%。可选消费、工业行业复苏转暖，2023年整体净利润同比增47.4%、17.8%，远超其他板块。

房地产行业延续低迷，出现大面积亏损。据不完全统计，发布了2023年年报的86家房地产企业中，55家盈利，31家亏损，13家盈利超10亿元，万科A、保利发展、招商蛇口位居前三；11家亏损超10亿元。业绩增速方面，37家净利润同比增长，49家下滑。

上市公司盈利方面，工行、建行均以超3000亿的净利润稳居前两名。剔除两油金融类公司后，中国移动以1317.7亿元的净利润位居第一。科创板方面，盈利位居前十的主要来自能源、科技及半导体公司。晶科能源以74.4亿元的净利润排名第一。创业板方面，宁德时代以441.2亿元的净利润高居第一。北交所方面，贝特瑞以16.5亿元的净利润位居第一。

投入

研发支出合计达1.58万亿元

2023年，A股上市公司研发支出合计达到1.58万亿元，同比增幅达到4.67%。作为硬科技企业聚集地，科创板上市公司的研发投入持续保持在千亿量级，从2022年的1309.44亿元提升至2023年的1489.49亿元，同比增幅达到13.75%。更多龙头企业呈现出研发投入及占比逐年提升的发展态势。

分行业来看，计算机、电子、医药生物、机械设备、社会服务等板块的2023年研发支出占营业收入的比重均超过了5%。数据显示，过去五年，美的集团累计投入研发资金超500亿元，每年投入均占年度营收3.5%以上。

分红

现金分红合计2.24万亿元

在新“国九条”公布后，上市公司2023年分红情况也成为市场关注的焦点。在新“国九条”出台、资本市场“1+N”政策体系形成和落地实施之际，2023年年报季各行业分红有何新动向？

在财报密集披露期之前，资本市场新“国九条”已在4月中旬公布。4月12日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，其中对强化上市公司现金分红监管也作出了新安排：对多年未分红或分红比例偏低的公司，限制大股东减持、实施风险警示。加大对分红优质公司的激励力度，多措并举推动提高股息率。增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红。

随后，配套新“国九条”，上交所和深交所分别发布相应征求意见稿，涉及股票ST及退市规则的方面，分红与财务要求进一步提高。需注意的是，证监会对分红ST新规有进一步回应：“公司如仅因‘分红不达标’原因被ST，并不会导致退市；满足一定条件后，就可以申请撤销ST”以及“因‘分红不达标’实施ST针对的是有盈利的企业，对于研发强度大或研发投入大的企业，即使分红未达到上述条件的，也不会被实施ST”。

5月1日，中国上市公司协会发布中国上市公司2023年经营业绩报告。截至目前，已有3859家上市公司公布或实施2023年现金分红方案，占全部盈利公司的92%，100余家公司上市以来首次现金分红。从金额上看，合计现金分红金额达2.24万亿元，比上年有小幅增长。274家公司现金分红金额超10亿，30家公司超百亿。从分红比例来看，分红公司整体股利支付率36.94%，1217家公司股利支付率超50%。从分红频率来看，254家公司披露2023年季度、半年度分红方案，家数比上年有显著增长，现金分红稳定性、持续性和可预期性持续加强。

另外，2023年，上市公司新增发布集中竞价交易回购计划744单，新增拟回购金额1421亿元，目前已完成回购965亿元，注销式回购占比稳步提升。

退市

“1元退市”渐成主渠道

随着年报披露季收官，多家上市公司因财务不达标或被出具无法表示意见的审计报告等，拉响退市警报。

值得注意的是，“1元退市”逐渐成为A股上市公司常态化退出主渠道。截至4月30日，今年已有10多家公司锁定“1元退市”。这其中，*ST华仪、*ST柏龙、*ST泛海、*ST爱迪、ST鸿达、ST星源、ST贵人7家公司已被终止上市并摘牌；ST世茂等也已锁定“1元退市”。

今年以来，触及重大违法强制退市指标的案例不断增多。继*ST新海成为2024年首个重大违法强制退市案例后，*ST博天也因触及重大违法强制退市，于4月25日被终止上市暨摘牌。

政策方面，近日，证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》（下称意见），提出严格退市标准，加大对“僵尸空壳”和“害群之马”出清力度，削减“壳”资源价值；同时，拓宽多元退出渠道，加强退市公司投资者保护。“退市监管的原则是‘应退尽退’，没有也不应该预设退市数量。”证监会上市公司监管司司长郭瑞明说。

为进一步规范退市监管，《意见》从多方面进一步严格强制退市标准。新规调低了财务造假触发退市的年限、金额和比例，将现有的连续2年造假金额5亿元以上且超过50%的指标，调整为1年造假2亿元以上且超过30%、2年造假3亿元且超过20%、连续3年及以上造假，目的是有力遏制财务造假。考虑到2020年新证券法已强调从严打击财务造假，对于2020年以来连续3年及以上财务造假的公司，将从严适用新规予以退市。

《意见》还增加连续多年内控非标意见退市情形，督促上市公司切实强化内部管理和公司治理；增加控制权长期无序争夺导致投资者无法获取上市公司有效信息的退市情形，保障中小投资者知情权；上市公司内控失效，出现大股东大额资金占用且不整改的，在强制退市中予以考虑。

分析

A股上市公司一季报印证中国经济向好势头

2024年第一季度，中国经济取得了不俗的成绩，呈现回升向好的态势。增速上，一季度我国国内生产总值同比增长5.3%，比上年四季度环比增长1.6%，环比增速连续7个季度增长。高盛将增长预测从4.8%上调至5.0%，摩根士丹利将增长预测从4.2%上调至4.8%，亚洲开发银行将增长预测从4.5%上调至4.8%……众多国际机构纷纷上调今年中国经济增长预期。新鲜出炉的A股上市公司一季报印证了这一势头。

Wind数据统计显示，报告期内5346家上市公司营收总和为16.92万亿元，同比下降0.59%；在利润表现上，有4054家上市公司一季度实现盈利，占比近八成。从个股业绩变动情况看，有2835家公司归属于母公司股东的净利润同比增长，占比53%；其中793家上市公司净利润同比增长率超过100%。

从行业来看，凭借行业景气度高企，电子通信、有色金属、石油化工等行业内公司盈利能力显著改善；汽车板块喜报频传，多家公司业绩成倍增长。与此同时，受市场竞争加剧、产品需求减少或价格承压等因素的影响，建筑材料、钢铁等行业整体下行，此前高歌猛进的光伏、锂电等“新”产业发展“减速”，并从重规模、拼增速转向调结构、求稳健。

按照传统，一般来说，券商分析师会在A股公司一季度披露后集中调整当年的盈利预测。截至5月3日，在披露一季报后，近一个月被券商研究员出具调整盈利预测研报，最新预测的2024年净利润为正且较前次上调(上次预测时间在2023年之后）超40%的个股有31只（被多家机构同时上调净利润预测的个股只保留调整幅度最大的样本）。从行业分布来看，电子行业和医药生物行业个股相对较多。从电子行业来看，江波龙、乾照光电、汇顶科技、艾为电子、中科飞测等8股净利润上调超40%。

A股上市公司一季报呼应了中国经济的统计数据。展望后市，无论是券商分析师还是产业界人士，尽管仍然小心翼翼，但市场上正面的声音越来越多。关于中国经济的信心正在凝聚。（记者 朱开云）

(责编：方经纶、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经