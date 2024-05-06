原标题：2024年中国内地电影五一档票房破15亿元

据灯塔专业版数据，截至北京时间5月5日19时08分，2024五一档(5月1日至5日)档期中国内地电影票房已突破15亿元(人民币，下同)。

其中，国产动作大片《维和防暴队》以4.00亿元暂列五一档期票房首位，国产喜剧片《末路狂花钱》以3.83亿元居第二，排在第三的是国产港式犯罪片《九龙城寨之围城》，票房暂为2.44亿元。

灯塔专业版数据分析师陈晋认为，2024年五一档档期市场表现优异，多部影片票房超预期。《维和防暴队》开画即取得亮眼成绩，《末路狂花钱》在档期第三天、第四天连续登上票房日冠，作为今年五一档唯一的喜剧片，类型优势明显，满足了观众追求“轻松解压”的观影需求。《九龙城寨之围城》单日票房连续3天实现逆跌，影片口碑出色，有望获得不错长尾票房。

陈晋说，整体来看，今年五一档影片供给在类型上非常丰富，良好的差异性和丰富度满足了不同观众的观影需求，这也是今年五一档能够取得良好成绩的重要原因之一。

从春节档破同档期纪录的80.16亿元，到清明档以8.42亿元刷新中国影史清明档档期票房纪录，再到多片发力的五一档，2024年中国电影票房在多个档期均有亮眼表现。据灯塔专业版数据显示，截至北京时间5月4日17时58分，2024年全国电影年度院线大盘票房(含预售)已突破200亿元。 （记者高凯）

(责编：方经纶、陈键)

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