人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024年中国内地电影五一档票房破15亿元

2024年05月06日08:51 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：2024年中国内地电影五一档票房破15亿元

　　据灯塔专业版数据，截至北京时间5月5日19时08分，2024五一档(5月1日至5日)档期中国内地电影票房已突破15亿元(人民币，下同)。

　　其中，国产动作大片《维和防暴队》以4.00亿元暂列五一档期票房首位，国产喜剧片《末路狂花钱》以3.83亿元居第二，排在第三的是国产港式犯罪片《九龙城寨之围城》，票房暂为2.44亿元。

　　灯塔专业版数据分析师陈晋认为，2024年五一档档期市场表现优异，多部影片票房超预期。《维和防暴队》开画即取得亮眼成绩，《末路狂花钱》在档期第三天、第四天连续登上票房日冠，作为今年五一档唯一的喜剧片，类型优势明显，满足了观众追求“轻松解压”的观影需求。《九龙城寨之围城》单日票房连续3天实现逆跌，影片口碑出色，有望获得不错长尾票房。

　　陈晋说，整体来看，今年五一档影片供给在类型上非常丰富，良好的差异性和丰富度满足了不同观众的观影需求，这也是今年五一档能够取得良好成绩的重要原因之一。

　　从春节档破同档期纪录的80.16亿元，到清明档以8.42亿元刷新中国影史清明档档期票房纪录，再到多片发力的五一档，2024年中国电影票房在多个档期均有亮眼表现。据灯塔专业版数据显示，截至北京时间5月4日17时58分，2024年全国电影年度院线大盘票房(含预售)已突破200亿元。 （记者高凯）

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
返程客流高峰来临 交通部门多措并举保障旅客安全有序出行
　　随着“五一”小长假临近尾声，全国迎来返程客流高峰，公路、铁路、民航客流量持续保持高位运行。 记者从交通运输部获悉，5月4日全社会跨区域人员流动量25186.1万人次，比2019年同期增长20.3%，比2023年同期下降6%。…
厚植乡村沃土 人才“引擎”激活产业发展一池春水
　　人才是乡村经济社会发展的重要力量，人才振兴对于乡村产业蓬勃发展的作用不言而喻。乡村产业与人才之间的精准匹配，对于提升乡村产业发展品质具有不可替代的作用。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部