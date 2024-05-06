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6G发展进入关键窗口期

2024年05月06日08:55 | 来源：科技日报
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原标题：6G发展进入关键窗口期

6G脚步渐近。近日，在由国家6G技术研发推进工作组和总体专家组指导，未来移动通信论坛、紫金山实验室主办的2024全球6G技术大会上，全球移动通信标准制定组织3GPP（第三代合作伙伴计划）的3位联席主席分享了3GPP 6G标准时间表：2024年9月，启动6G业务需求研究；2025年6月，启动6G技术预研；2027年上半年，启动6G标准制定；2029年，完成6G基础版本标准，即Rel-21版本标准。

2024年是6G技术遴选的关键窗口期，6G标准亦将在今年启动。按照移动通信产业“使用一代，建设一代，研发一代”的发展节奏，6G技术路线、场景需求等正在各方讨论中日渐明晰。

多种技术的深度融合与协同创新

作为新一代数字信息基础设施，6G将成为连接物理世界和数字世界的桥梁，助力实现从万物互联向万物智联的跨越。中国移动研究院首席科学家易芝玲介绍，相比于5G，6G网络在传输速率、时延等层面均有望显著提升：峰值速率将达到100Gbps，较5G提升10倍；时延将降至0.1毫秒，仅为5G的十分之一。此外，6G用户体验相比5G也将得到大幅提升。

当下，世界主要经济体正加快推动6G研发，各国政府、企业纷纷投入巨资开展6G技术研究。目前，6G研究正处于标准化前期需求定义和关键技术突破阶段。

易芝玲强调，移动通信技术的演变不仅是无线空口技术的变革，更是通信技术、信息技术、数据技术等多种技术的深度融合与协同创新。在她看来，6G是通感算智深度融合、空天地一体全域覆盖的新一代移动信息网络。

具体来说，实现通感智算一体化无线网络，需要增加感知、智能、算力、数据处理等能力；实现空天地一体全域覆盖，需要重点关注低轨卫星，考虑其与地面蜂窝移动通信网络在业务、网络或空口层面的更优匹配。

她也坦言，在任何一项新技术从起步到大规模部署的过程中，高成本、高能耗等问题都难以避免，在6G部署过程中亦是如此。

此外，在消费端，5G的频谱效率和单位能效尽管远远优于4G，但普通用户难以感知这一优势；用户流量的成倍增长，也没有反映到运营商的ARPU（每用户平均收入）值上。中国工程院院士邬贺铨指出，运营商获得的5G红利不及预期。

汲取5G经验，6G需要更加多元化、个性化，以满足不同应用场景对终端、网速、频谱、智能、安全、时延的差异化偏好。

落地需兼顾绿色、性能等要求

伴随3GPP 6G标准时间表的明确，产业界对6G的关注达到了前所未有的高度。

6G如何在支撑要求更高的行业应用需求的同时，低成本地满足用户刚需？邬贺铨认为，6G空口可根据实际需要采取多架构模式，将基站设计得复杂一些，并相应简化对终端的要求。同时，可引入AI技术，以计算代替调制、编码和射频前端处理，用计算辅助通信，降低终端芯片设计复杂度。

“AI在6G网络中必不可少。”中国科学院院士、紫金山实验室主任、未来移动通信论坛副理事长兼秘书长尤肖虎直言，在6G关键指标中，AI原生与绿色、性能保证等方面存在矛盾，必须找到能兼顾这些要求的方案，真正实现6G愿景。

“AI在6G网络中需要大数据和极高算力。这意味着如果解决方案不当，将产生非常高的能耗。”尤肖虎说。高能耗意味着更多碳排放，这与网络绿色化目标相悖。因此在他看来，将AI嵌入6G网络面临的第一个关键挑战就是环保问题。根据国际电信联盟的要求，6G网络能力需要在至少提高一个数量级的同时保持能耗不变。这意味着每比特能耗都应该降低至少一个数量级。对于6G来说，这是一个非常大的挑战。

此外，尤肖虎认为，AI在6G网络使用中面临的不确定性、不可预测性问题也将成为未来的重大挑战。他解释道，AI存在不可解释性和不可预测性，如果直接把AI部署在物联网络中，可能会导致网络性能不稳定。

因此，需要找到合适的方法让网络维持稳定。在尤肖虎看来，可以通过基于数据知识图谱的原生AI，满足6G网络的绿色要求；通过进一步发展特征数据驱动的网络数字孪生，解决网络AI性能不确定性问题。

“6G不仅是各行各业数字化转型的加速器，也将为广大平台、物联网和终端企业创造比5G更丰富的创新和商业机会。”邬贺铨认为，在发展6G时，要更加强调应用生态，加强产业链上下游协同。

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低空经济有望成6G应用典型场景

发展6G不仅要关注相关技术，更要关注其潜在应用。低空经济被认为是6G的一个典型应用场景。“低空经济作为6G新兴应用场景，在本次大会已经成为普遍共识。”2024全球6G技术大会程序委员会主席、未来移动通信论坛副秘书长吴建军说。

“从目前来看，6G与传感技术的整合似乎是运营商最大的创收机会，其中最大收入来源可能是无人机服务。”中国电信首席专家、贝尔实验室Fellow毕奇强调，无人机将在快递业、农业、智慧城市、低空巡检等场景发挥价值。

围绕这片新兴产业蓝海，运营商已经开始了部署和尝试。毕奇介绍，中国电信围绕低空蜂窝系统覆盖进行多方面探索，在8个城市进行了试验验证。在他看来，低空经济不仅有望成为6G的主要应用场景，也是运营商最有可能扩大收益的领域。“覆盖低空空域的基站数量占地面基站数量的1%—2%，但可以带来两位数的收入增长。”他说。

“6G与低空经济相伴相生，这二者的结合也有众多问题需要探讨。”吴建军说。他透露，未来移动通信论坛计划创建工作组，专门负责研究低空经济领域的技术问题，推动其标准化和产业规模化。同时，工作组将聚集来自不同产业的专家，推动低空经济在6G技术加持下真正发展成一个成熟的规模产业。（记者崔爽）

(责编：方经纶、陈键)
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